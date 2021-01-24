疫情看不到盡頭 3大族群趁機用年終獎金加足保險

又到了年終獎金發放的時節，受到疫情衝擊，民眾對保險的重要性也愈來愈覺醒，正好可以年終獎金進帳一筆額外的收入時，用在做足保障，全球人壽建議小資族、青壯年與熟齡族 3 大族群，趁機會好好規劃年終獎金，做好醫療險與壽險的保障，把錢花在最需要的地方上。

根據人力銀行調查，有 64% 公司「今年已經確定會發年終獎金」，但預估年終獎金平均僅能拿到 0.94 個月，與 2019 年調查相比，縮水 0.14 個月，大約少了 4.2 天。但不論年終獎金多寡，都是年度一筆額外收入，尤其疫情爆發至今一整年都還看不到盡頭，帶給大家的重要一課就是要做足保險保障規劃來面對未知的變化。

小資族：預算有限 變額萬能壽險 + 實支實付型醫療險

以剛出社會的小資族為例，收入多用於支付生活開銷，存款較不充裕，全球人壽指出，面對突如其來發生的意外或疾病，醫療險是不可或缺的保障，對於投保預算有限的小資族來說，以變額萬能壽險當作基本保障，再搭配實支實付型醫療險補足健保自費缺口，讓小資族在參與投資績效的同時，也可以用較低的保費擁有高額壽險保障及醫療保障。

青壯年：家庭責任 醫療保險 + 壽險保障

針對 35 歲至 55 歲的青壯年，會面臨各種不同問題，可能是小孩還小或是有房貸、車貸要繳，全球人壽建議，醫療險用以保障一旦罹患疾病或是遭逢意外所要支應的醫療費用，若不想成為家人沈重的負擔，醫療保險不可少。

除了醫療險再來就是增加一定的壽險保障，以應付未來的突發情況，足夠的保障能支應家庭未來 5～10 年的生活費用，還有房貸、車貸等，甚至小孩至少到上大學的教育費用，這筆保險金能讓家人基本生活費用無虞，不會因自己意外傷害或疾病離開而有所影響。

熟齡族：準備退休 壽險保障 + 退休規劃

至於熟齡族，也就是準備退休的族群，全球人壽認為，規劃有三大重點，就是穩定、確定、安全性，所以要先分析自己用錢習慣，過去的財務規劃及盤點目前資產，相較於其它金融工具，「利變增額終身壽險」具備壽險保障及累積保單價值的特色，且透過商品本身的宣告利率機制，有機會再享增值回饋分享金，進而增加保額或加速保單價值的累積。

同時因為商品有多種的繳費年期及分期繳費方式，可以按照預定的退休目標，依照自身需求及繳費能力選擇適合的繳費年期及繳費方式，開始為自己的退休生活做好準備。

最後，全球人壽建議，每年至少要進行一次全家的保單健檢，檢視家族成員是否有更動、經濟收入增減、家庭成員年紀、家族病史等因素，進而從基礎醫療險開始一層一層向上補強，讓保險能成為家庭面臨風險時最好的依靠。趁著年終獎金發放時，補足風險缺口，也可以提早部署未來。