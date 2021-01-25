〈焦點股〉晶片電阻漲聲響 泛國巨集團樂翻

由於本土疫情擴大，台股今 (25) 日一度下跌逾 200 點，摜破萬六關卡，但被動元件族群相對抗跌，市場傳出，泛國巨 (2327-TW) 集團的旺詮恢復接單，並調漲大中華區代理商厚膜電阻價格 15%，由於旺詮即將併入凱美 (2375-TW)，因而帶動凱美股價直奔漲停，國巨盤中大漲約半根停板，創 2 年半新高。

華新科東莞廠祝融意外，引發下游廠商對電阻供給預期心理，擔憂拿不到貨，急單因此湧入奇力新 (2456-TW) 旗下旺詮，導致旺詮接單較平均值爆增 2 倍以上，交期長達 4 個月，因此暫停大中華區代理商厚膜電阻接單，市場傳出，旺詮今起恢復接單並漲價 15%，新價格將於 2 月 17 日生效。

旺詮目前是奇力新的 100% 子公司，但在泛國巨集團資源整合策略下，2 月初將成為凱美 100% 子公司，奇力新則將取得凱美子公司帛漢 100% 股權。在漲價題材加持下，凱美今日吸引大量買盤搶先進駐，股價衝上漲停 107 元，站穩百元關卡。

由於被動元件供給持續吃緊，陶瓷基板、導電銀漿等原物料成本漲價確立，儘管國巨不評論同業或其他公司接單狀況，但市場仍預期第二季標準品 MLCC 及晶片電阻漲幅上看一成，國巨今日股價一度大漲逾 5%，衝上 644 元，創 2 年半新高，泛國巨集團均表現不俗。

華新科擺脫大朗廠火警陰霾，晶片電阻迅速恢復生產，積層陶瓷電容 (MLCC) 也正常生產，接單及所有訂單如期進行並正常出貨，今日同步吸引資金青睞，一度漲逾 4%，來到 240.5 元。整體被動元件族群表現相對抗跌，華容強漲約 7%，大毅、立隆電、日電貿等也有 1-3% 的漲幅。