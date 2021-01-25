柏承南通新廠完成土木工程 擬9月起分期投入量產

PCB 廠柏承 (6141-TW) 透過昆山廠轉投資新建的江蘇南通廠施工順利，柏承主管今 (25) 日指出，新建南通廠已完成土木工程建置，目前正在進行水電等管線工程，預估新產能將分期在 2021 年 9 月起開出。

柏承為充分掌握訂單來源，先由昆山廠積極引進手機板、軟硬結合板等新客戶，由昆山廠先承接，未來將進一步移交南通廠認證，柏承昆山廠也將申請深圳創業板上市發行，母公司柏承預計在 2 月 26 日召開的股東臨時會上，討論此轉投資子公司 A 股上市案。

柏承江蘇昆山廠 HDI 產能全開，目前每月出貨量達 35 萬呎，主要訂單來自大陸品牌手機廠，去年第四季以來大陸手機新機火力全開，搶食 5G 通訊商機，讓柏承昆山廠淡季不淡，單季營收 9.46 億元，創 9 季新高，今年以來接單能見度也提升。

柏承昆山過去仰賴韓系訂單挹注，進行產品組合調整後，目前手機板、網通等應用比重都提升，除接獲中國手機品牌大廠小米訂單，也陸續取得新手機品牌客戶訂單，未來將加強布局利基型應用 PCB，如 CMOS、鏡頭等薄板市場及國際大廠無線耳機用軟硬結合板。

柏承 2020 年第三季稅後純益 1.2 億元，每股純益 0.93 元，前三季稅後純益 1.77 億元，年增 35.72%，每股純益 1.37 元，柏承 2020 年全年營收為 32.64 億元，年增 7.14%。