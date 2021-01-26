【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國總統拜登週一簽署行政命令，推動聯邦政府購買美國貨的計畫來強化投資美國製造業，加上科技股財報週起跑，標普、那指創歷史新高，道瓊因金融能源股拖累小跌，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.12~+0.69%。蘋果 + 2.77%、特斯拉 + 4.03%、AMD +1.44%、台積電 ADR +1.07%、聯電 ADR -0.68%。

2. 在英特爾仍將自行生產大部分晶片，造成上週五台積電 ADR 修正，加上國內疫情的隔離對象擴大至 5,000 人，使週一台股以 16,006.21 點小跌開出後，在 2330 台積電、2454 聯發科等權值股走弱下，指數震盪走低，最低來到下跌 246.4 點的 15,772.63 點，隨後在玻陶、塑膠、生技防疫、鋼鐵、被動元件等撐盤下，指數震盪走高，終場加權指數以下跌 72.49 點的 15,946.54 點作收，跌幅 0.45%，成交量 3,556 .75 億元。三大法人合計賣超 154.43 億元：外資賣超 209.76 億元、投信買超 41.46 億元、自營商買超 13.86 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，5 日與 10 日均量持續走揚，有利多頭。

（2）、均線：1/18 與 1/25 兩次利空測試 10 日線均有撐，在未出現帶量長黑摜破 10 日線前，短多續強。

（3）、技術指標：日 KD 在 1/15 出現死亡交叉，週一 K、D 值跌均破 80，未出現黃金交叉前，恐持續整理。

4. 櫃買指數: 開平高震盪小幅走高，收在 188.03 點，漲 0.12%，近期在 182.34~190.12 點間作箱型整理。

5. 觀盤重點：近期兩次疫情衝擊，在類股與個股輪動下，指數下測 10 日線均有撐，未出現帶量長黑摜破 10 日線前，偏多操作為宜。

6. 期交所再送小資族大禮，2 月 1 日起新增台積電（2330）、國巨（2327）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、穩懋（3105）、玉晶光（3406）等 6 檔高價股小型股票期貨上市交易，讓高價股的期貨價格也可以更親民、更容易入手，不再望神山興嘆，隨時可搶賺金牛年紅包財。

7. 晶圓傳載方案業者家登（3680）董事長邱銘乾 25 日表示，看好半導體先進製程全面導入極紫外光（EUV）技術，家登已備妥產能因應今年極紫外光光罩盒（EUV Pod）強勁需求，加上深紫外光（DUV）光罩盒需求強勁，對於今年營運展望非常樂觀。

8.5G 手機市場需求爆發，推升關鍵元件 LTCC（低溫共燒陶瓷）供不應求，供應鏈透露，華新科（2492）近期已針對旗下 LTCC 產品，啟動二次漲價，漲幅高達五成以上。

9. 產業龍頭台積電（2330）25 日漲多休息，資金輪動至周邊 IC 通路業者，在半導體與高殖利率雙題材牽引下，通路雙雄大聯大（3702）與文曄（3036）率領整體族群齊步走高，存股族收息兼賺資本利得，一箭雙鵰。

