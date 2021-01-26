台股重摔近300點 外資大逃殺再砍288億元 三大法人賣超351.26億元

雖然美股周一普遍收漲，但台股今 (26) 日開盤短暫站回萬六後，隨即湧現大量賣壓，台積電翻黑一路下挫，電子、金融、傳產全盤皆墨，僅零星擁題材個股獲資金點火，加權指數一度下殺逾 300 點，終場收 15658 點，跌破 10 日線，外資再度大砍 288 億元，三大法人合計賣超 351.26 億元。

加權指數終場下跌 287.69 點，收在 15658.85 點，成交值 3526.24 億元。觀察籌碼面，外資今天又狂砍台股 288.76 億元，累計 3 個交易日大舉賣超逾 842 億元；投信維持買超 5 億元；自營商與外資同調，共賣 67.53 億元。三大法人合計賣超 351.26 億元。

外資狂倒台積電，累計近 5 個交易日已賣超近 11 萬張，台積電今日持續遭到調節，跌幅不斷擴大，最低來到 610 元，終場跌 16 元，收 617 元，單日市值縮水 4148 億元。

聯發科、聯電法說會明天登場，但兩檔重量級權值股今日連袂遭遇賣壓，股價重挫逾 4%；台達電、日月光投控、國巨、瑞昱、華碩等股價均重摔；金融族群也無力撐盤，中信金、國泰金、富邦金都有 1% 以上的跌幅。

儘管外資再聚焦海運貨櫃股，相繼有 2 家喊買長榮，但長榮今日賣壓沉重，終場下挫 4.8%，收在 33.65 元；陽明重摔 6%，收 21.6 元；萬海則小跌 0.1%，收 45.6 元。不過，由於市場避險氣氛濃厚，富邦 VIX 終場強漲 7.5%，收 3.44 元，成交量超過 28 萬張。

此外，由於全球半導體設備需求強勁，傳動元件廠日前已傳出陸續漲價，全球傳動今日獲買盤追捧，股價直奔漲停 64.2 元；直得也一度逼近漲停價，最高來到 118 元，終場收 113.5 元；上銀旗下大銀微系統同步衝上漲停價 127 元。

