〈智原法說〉去年Q4純益創四年新低 全年每股賺1.08元

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (26) 日召開法說會，公布去年第四季財報，稅後純益 0.22 億元，季減 4.2%，年減 62.5%，每股稅後純益 0.09 元，去年全年稅後純益 2.56 億元，年減 23.9%，每股稅後純益 1.08 元。智原由於去年第四季正式停止出貨中國大客戶，影響營收下滑，每股純益也創四年來新低。

智原去年第四季營收 14.3 億元，季減 4.2%，年增 2%，毛利率 46.8%，季減 0.2 個百分點，年減 2.9 個百分點，營益率 1.7%，季減 3.4 個百分點，年減 2.4 個百分點，稅後純益 0.23 億元，季減 62.9%，年減 53.1%，每股稅後純益 0.09 元。

智原去年全年營收 54.95 億元，年增 3.6%，毛利率 47.3%，年減 5.5 個百分點，營益率 2.7%，年減 4.8 個百分點，稅後純益 2.68 億元，年減 22.8%，每股稅後純益 1.08 元。

智原去年全年受惠利基性新案加速量產，量產業績年增 17.6%，帶動整體營收維持成長，NRE 則受疫情影響認列遞延，影響產品結構轉差，毛利率、營益率皆較前年顯著下滑。

展望 2021 年，總經理王國雍看好，第一季淡季不淡，營收可望持續成長，且公司在產品應用與客戶群結構皆有正向改變，正向看待今年全年營運。