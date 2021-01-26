疫情嚴峻 觀光局：今年來台旅客恐跌破百萬人次

受新冠肺炎疫情衝擊，各國實施嚴格的邊境管制，2020 年來台旅客僅有 137.7 萬人次，交通部觀光局長張錫聰今 (26) 日表示，若今年邊境仍無法解封，以目前每個月 2 萬多人次來估算，全年來台旅客將跌破百萬人次。

國際疫情仍嚴峻，國內本土群聚感染案也持續延燒，觀光產業前景依舊不明朗，張錫聰指出，根據統計，去年來台旅客只有 137.7 萬人次，大多並非觀光目的，其中包含疫情爆發前、第 1 季的 100 多萬人次，與 2019 年的 1186 萬人次相差甚遠。

張錫聰進一步表示，今年樂觀值不高，假設疫情仍未見好轉，以每個月 2 萬多人次計算，全年來台旅客可能不超過 100 萬人次，但他強調，預估值將會隨著疫情波動調整。

張錫聰說，先前計畫與新加坡、帛琉及韓國等國家實施旅遊泡泡，因為國際疫情加劇已經停掉，但目前仍持續蒐集資訊，為未來旅遊開放預先做好相關準備。

至於今年是否有機會再推國旅補助，交通部長林佳龍表示，已請同仁繼續研究相關方案，但觀光業已從紓困進入振興階段，且涉及整體政策，目前行政院正在了解是否有特別預算額度可以利用，雖然經費吃緊，仍會進行一些評估努力爭取。