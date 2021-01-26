【日盛投顧】大型股走弱，指數跌破10日線

◆四大主軸

多 空：指數跌破 10 日線 工具機、高爾夫球具逆勢走強

區 間：15,400-16,000

主 流：工具機、高爾夫球具、車用、防疫股

◆大盤：

1. 美股科技股創新高的利多並未帶動周二亞股走強；台股早盤一度開高但上檔賣壓仍大，加上盤中傳出本土疫情監控人數將擴大利空，賣壓再度出籠跌破 10 日線，OTC 指數跌幅比集中市場小。盤面資金聚焦防疫股、高爾夫球具、工具機、車用及部分 IC 設計，終場指數下跌 287.69 點，跌幅 1.80%，收在 15,658.85 點，成交金額為 3,575.71 億元。三大法人合計賣超 351.26 億元：外資賣超 288.73 億元、投信買超 5.01 億元、自營商賣超 67.54 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量縮下跌，後續上漲須量增、下跌須量縮。

（2）、均線：跌破 10 日線，下檔支撐為月線 (約 15,434 點) 附近，壓力為 16,000 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線上要提防再下探低點。

3. 櫃買指數下跌 1.41%，收在 185.37 點。短線支撐為 180 點附近，壓力為 190 點附近。

4. 台股選股方向可留意遊戲、IC 設計、車用、高爾夫球具、自行車等。

◆結構：工具機、高爾夫球具、車用股表現強勢

1. 防疫股：台灣疫情持續擴大，相關防疫股成為市場資金避風港，口罩股三雄 1325 恆大、9919 康那香、6504 南六盤中一度出現買盤急拉；清潔股 1732 毛寶再度出量大漲，股價再創波段新高；生技檢測股 4171 瑞基、1760 寶齡富錦股價收紅。

2. 高爾夫球具：隨著歐美解封後，高爾夫球運動需求回溫，8924 大田、8938 明安今年上半年營運動能法人持樂觀預期，周二股價紛紛出現跳空上漲，收盤站上季線。

3. 工具機：晶圓機器人及晶圓系統今年接單爆滿，滾珠螺桿及線性滑軌等元件第二、三季滿載，4576 大銀微系統應客戶要求提前備貨，股價攻上漲停，其他相關工具機廠 4540 全球傳動也同樣攻上漲停，1597 直得、1590 亞德客 - KY 股價再創波段新高。

4. 操作建議：台股周二因亞股回檔及國內疫情持續困擾下出現下跌，收盤跌破 10 日線，由於外資期貨空單仍持有 2 萬口以上，加上即將面臨封關節前賣壓，短線上我們認為加權指數恐面臨震盪整理，下檔支撐留意月線是否有守，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮在逢低布局，選股佈局上可留意遊戲、IC 設計、車用、高爾夫球具、自行車等。

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