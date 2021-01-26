新光三越插旗東區？吳昕陽：一年有近20個案子評估中

百貨龍頭新光三越傳出將插旗台北東區商圈，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽今 (26) 日對此僅回應，東區商圈有發展空間，事實上，除了東區，過去一年全台有近 20 個案子評估中，而發展百貨小型店也可能是一個發展方向。

市場傳出新光三越可能進駐正義國宅大樓都更案 Diamond Towers，吳昕陽並未證實，僅說東區有發展空間，若有進一步消息會對外公布，並強調，其實一直有案子在評估中，去年全台就多達近 20 個，顯然，仍看好百貨實體店在台灣市場的發展空間。

另一方面，吳昕陽說，過往新光三越習慣經營大型商場，但百貨小型店不排除是一個發展方向，可以更精準的商品發揮年輕客群的聚客效益。

吳昕陽直言，的確在去年疫情的影響下，部分消費版圖轉移到電商，不過，新光三越全年來客數僅衰退個位數，並透過會員經營有效提升提袋率、客單價，同時，在數位布局上也有斬獲，去年在數位平台上的銷售金額較前一年度大增 10 倍，均有效穩住業績維持正成長。

吳昕陽進一步提及，隨著消費者的消費習慣改變，新光三越必須不斷問自己還能做什麼，關鍵還是服務，而服務則涵蓋數位、配送、熟客系統等，藉由更廣泛的管道與消費者溝通。

吳昕陽再次強調，新光三越的商品力強大，只要將平台建構好，不排除擴大異業結盟，看待「未來還是有很多的可能性」。