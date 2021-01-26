緯軟去年三率三升 EPS 7.06元 寫歷史新高

緯創 (3231-TW) 旗下 IT 服務商緯軟 (4953-TW) 今 (26) 日公布去年財報，受惠資訊服務需求維持高檔、數位轉型趨勢帶動下，去年全年毛利率、營益率、淨利率三率三升，稅後純益達 4.65 億元、年增 12.8%，每股純益 7.06 元，創下歷史新高。

緯軟去年營收 51 億元、年減 4.2%；毛利率 25.75%、年增 1.29 個百分點；營利率 9.5%、年增 1.26 個百分點；稅後純益 4.65 億元、年增 12.8%；淨利率 9.13%、年增 1.37 個百分點，每股純益 7.06 元，三率三升，創下歷史新高。

緯軟表示，去年營收小幅下滑，主要是受新冠肺炎、台幣升值影響，第 4 季也受匯率干擾，因此單季營收 13.32 億元，季減 0.66%、年增 4.03%；毛利率 24.55%，季減 2.6 個百分點、年增 1.86 個百分點；營利率 7.67%，季減 3.56 個百分點、年增 1.31 個百分點；稅後純益 9618.1 萬元，季減 39.51%、年增 29.29%；淨利率 7.22%，季減 4.64 個百分點、年增 1.41 個百分點，每股純益 1.47 元。

展望今年，緯軟看好隨著數位轉型、金融科技、5G 升級、智慧製造、互聯網升級等趨勢帶動，資訊服務市場熱度不減，將可望推升產業成長動能，近期也取得中國一級指標客戶供應商資格，看好將成為今年營運動能之一。