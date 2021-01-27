〈美股盤後〉全球新冠確診破1億大關 GameStop瘋漲美股收黑

週二 (26 日) 美債殖利率變化不大、美元走軟、原油微跌、黃金回落，嬌生、奇異等企業財報優預期，GameStop 持續瘋漲，激勵美股早盤高開。

隨著投資者等待 Fed 利率決議並消化財報消息，標普盤中創下新高紀錄 (3870.90 點) 後回落，美股三大指數於尾盤最後幾分鐘小幅下跌，台積電 ADR 領跌下，費半指數挫跌逾 1.5%。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週二展開為期兩天的利率會議，投資人等待最新聯準會 (Fed) 貨幣政策更新，預計 Fed 將維持基準利率和資產購買步伐不變。

週二國際貨幣基金 (IMF) 發布更新的《世界經濟展望》，預計在新冠疫苗加速推動下，全球經濟擴張步伐加快，2021 年全球 GDP 成長率達 5.5%，比去年 10 月預測提高 0.3%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1 億例，死亡數突破 214 萬例，美國累計確診超過 2536 萬例，累計死亡數超過 42.3 萬。

美國總統拜登簽署 30 國旅遊禁令，近期前往南非等 30 國的非美國公民禁止入境美國。明尼蘇達州傳出首起巴西變種病毒的案例。英國成為歐洲第一個死亡人數突破十萬的國家。

週二 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 22.96 點，或 0.07%，收 30,937.04 點。

標普 500 指數下跌 5.06 點，或 0.13%，收 3,850.30 點。

那斯達克指數下跌 9.93 點，或 0.07%，收 13,626.07 點。

費城半導體指數下跌 47.44 點，或 1.54%，收 3,031.77 點。

標普 11 大板塊中有 5 大板塊收紅，僅房地產、必需消費品和通訊服務領漲，能源、材料和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體上揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.17%；臉書 (FB-US) 上漲 1.45%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.98%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.22%。

美國運通領跌道瓊。美國運通 (AXP-US) 下跌 4.13%；IBM (IBM-US) 上漲 3.30%；3M (MMM-US) 上漲 3.26%；威訊通訊 (VZ-US) 下跌 3.17%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.86%。

費半成分股多收黑。美光 (MU-US) 下跌 2.18%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.40%；AMD (AMD-US) 上漲 0.62%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.13%； NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.60%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.01%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.65%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.72%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.57%。

個股消息

中國人民銀行行長易綱透露，只要堅持一切以法律為框架，螞蟻集團就能恢復 IPO。阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 1.74% 至每股 265.92 美元。

散戶追捧和空頭回補之下，影音遊戲廠商 GameStop (GME-US) 週二暴漲 92.71% 至每股 147.98 美元。該股僅一月份迄今漲幅就高達 685%。

本週迎來最忙碌的財報週，美國工業巨擘奇異 (GE-US) 公布的自由現金流優於預期，財報告捷讓其早盤股價暴漲逾 9%，尾盤收漲 2.73% 至每股 11.29 美元。

嬌生 (JNJ-US) 宣布旗下研發的新冠疫苗第 3 期試驗數據將很快發布，其股價上漲 2.73% 至每股 170.48 美元。

美國運通宣布季度獲利下滑 15%，主因是疫情導致持卡人無法外出就餐，旅行和娛樂。美國運通下跌 4.09% 至每股 116.15 美元。

百事公司 (PEP-US) 和超越肉類 (BYND-US) 宣布將成立合資企業，推動製造植物性食品和飲料。前者上漲 1.16%，後者上漲 17.70%。

全球第一富豪、特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 點名「有點愛 Etsy」，接著，網路商店平台 Etsy 開盤應聲大漲逾 8%，爾後其股價翻黑收跌 2.11% 至每股 204.41 美元。

經濟數據

美國 11 月 FHFA 房價指數月增率報 1.0％，預期 0.6%，前值 1.5%

里奇蒙 Fed 製造業指數報 14，前值 19.0

美國 1 月諮商會消費者信心報 89.3，預期 88.8，前值 88.6

華爾街分析

Refinitiv 數據顯示，在截至週二上午，已公布財報的標準企業中，有 84 家 (超過八成) 的企業財報優於分析師預期。

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 表示，財報季進入重點階段，華爾街預期如同上一季的財報驚喜將持續下去，但風險在於，若出現令人失望的財報，那麼像美國運通這樣的股票就會遭受重創。

高盛資產管理 (Goldman Sachs AM) 全球投資組合解決方案負責人 Shoqat Bunglawala 表示，對市場有利的是，經濟增長趨勢依舊強勁，且有可能轉化為利潤。在累積需求推動下，下半年經濟增長有望更加強勁。

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