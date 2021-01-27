【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 儘管企業財報亮眼但市場對於全球疫情持續發燒仍擔憂，加上 FED 展開為期兩天的利率會議，市場呈現觀望，終場美股四大指數回檔下跌，漲跌幅介於 - 0.07% 至 - 1.54%，其中費半指數跌幅最大，台積電 ADR 下跌 2.97%，聯電 ADR 下跌 2.75%，特斯拉上漲 0.26%，蘋果上漲 0.17%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮下跌，後續上漲須量增、下跌須量縮。

（2）、均線：跌破 10 日線，下檔支撐為月線 (約 15,434 點) 附近，壓力為 16,000 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線上要提防再下探低點。

3. 櫃買指數下跌 1.41%，收在 185.37 點。短線支撐為 180 點附近，壓力為 190 點附近。

4. 觀盤重點：台股周二因亞股回檔及國內疫情持續困擾下出現下跌，收盤跌破 10 日線，由於外資期貨空單仍持有 2 萬口以上，加上即將面臨封關節前賣壓，短線上我們認為加權指數恐面臨震盪整理，下檔支撐留意月線是否有守，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮在逢低布局，選股佈局上可留意遊戲、IC 設計、車用、高爾夫球具、自行車等。

5.5471 松翰於 2020 年下半年量產出貨的車用攝影機控制 IC 成功打入歐美大型商用車後裝市場，在近期車用晶片供給緊缺效應下，5471 松翰成功搶下大筆訂單，且訂單能見度可望放眼到第三季，同時在成本提升及出貨供不應求帶動下，傳出成功向客戶轉嫁成本，漲幅大約落在 10～15％之間。

6.3042 晶技 2020 營收超過 110 億元、稅前 EPS 達 5.44 元，雙雙創下歷史新高，目前晶技產能仍相當滿載，法人預估，第一季營收季減幅度僅約一成、遠優於往年的 15～20％，營收並將年增 35％左右，換言之，首季營收有機會上看 29 億元，由於價格上漲從首季就開始，晶技首季的營益率將有機會看齊 2020 年旺季水準，營收與獲利都可望是史上最旺第一季。

7. 陸企歐菲光昨（26）日傳出擬打包出售包含最關鍵的觸控本業在內的旗下四家子公司，買家為紅色供應鏈指標廠立訊。立訊近年能量大增，從連接器、組裝等一路延伸至觸控業，恐透過其整合優勢殺價搶單，再度掀起觸控產業腥風血雨，業成 6456GIS-KY、3673TPK-KY 等台廠面臨苦戰。

8. 投資銀行 Wedbush 發布報告指出，隨中國大陸市場需求擴大，預估今年 iPhone 出貨量有望衝上 2.5 億支，打破 2015 年 2.31 億支紀錄創新高，2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成等供應鏈受惠。

9. 鋼市續旺之際，鋼價漲勢明顯收斂，2002 中鋼、2014 中鴻、2023 燁輝、2029 盛餘等重點鋼廠對春節過後鋼市走向看法紛歧，樂觀與悲觀並陳，靜待市況變化。

