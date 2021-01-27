富邦媒打造大台南創新數位聚落 永康物流中心啟用

台灣線上零售龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (27) 日宣布，斥資 6 億元建置的永康物流中心正式啟用，為布建南台灣電商物流再創新里程碑，同時，富邦媒總經理谷元宏表示，於台南新市推動南區儲備運輸物流中心已取得建照，力拚打造出大台南科技創新數位聚落。

谷元宏表示，物流布建、提升客戶服務是驅動成長的重要引擎，此次啟用的永康物流中心鄰近國道一號與台一線，交通便捷，總基地面積達 6000 坪，可容納商品數為 20 萬件，雖為中型倉儲建置，但被賦予南區儲配運輸物流中心前哨站重責，將可藉此展開在地供應鏈開發，並進一步擴展在南台灣的配送運輸。

谷元宏進一步指出，momo 為強化在南台灣的快速到貨服務，自 2018 年起積極投入物流倉儲建設，除了永康物流中心，已陸續在台南新營區、新市區、永康區和南區建置 4 座衛星倉，而在新市區推動南區儲備運輸物流中心，也已取得建照。

除了物流版圖擴張，富邦媒也同步培育南部電商物流人才，隨著永康物流中心啟用，預計將創造超過 200 個就業機會，谷元宏期盼與台南市政府、市民和供應鏈一同攜手打造大台南科技創新數位聚落。