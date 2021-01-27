〈台股盤後〉台積甩尾翻黑 鴻海領蘋概車電股撐盤終止連三跌

台股今 (27) 日上沖下洗震盪近 200 點，終場台積電甩尾翻黑，不過在鴻海領漲蘋概股及車電股，加上聯發科撐盤下，收漲 42.6 點或 0.25%，來到 15701.45 點，終止連三跌，而成交量 2915.4 億元，更是自去年以來，首度成交金額不足 3000 億元。

觀察今日權值股表現，蘋果財報登場前夕，蘋概股走勢兩樣情，台積電尾盤在賣單調節下，翻黑作收，大立光、台達電同樣疲弱，不過，鴻海雖然同步壓回，但仍小漲作收，和碩、緯創大漲逾 4%，可成也漲逾 3%，光寶科、廣達等同步走揚。

而 IC 設計族群今日在聯發科漲近 3% 帶動下，表現同樣強勢，祥碩漲 5%，聯詠、瑞昱也同步走揚，成為撐盤另一要角；電動車題材相關個股也持續火熱，鴻準、裕隆、和大均半根漲停。

此外，全球疫情趨嚴，國內外企業也再次啟動分流辦公及在家上班，筆電品牌大廠宏碁今日股價直奔亮燈漲停，華碩也漲 3.2%；戶外運動相關的巨大、美利達也雙雙上漲。

不過，資金持續撤出傳產族群，海運股中的長榮跌逾 3%、萬海、裕民也有 1.6-2.3% 的跌幅，鋼鐵股的大成鋼也跌 3% 等、紡織股儒鴻、聚陽、福懋等普遍下跌作收。