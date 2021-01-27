日本央行總裁：持有ETF的未實現獲利約12-13兆日圓

《彭博社》週三 (27 日) 報導，日本央行 (Bank of Japan) 總裁黑田東彥 27 日在日本參議院的預算委員會中表示，日本央行所持有的 ETF 若以當前股價水準來進行試算，未實現獲利約達 12 至 13 兆日圓。

黑田東彥在接受立憲民主黨的白真勳議員質詢時，作出了上述表示。他也在說明中提到，當日經 225 指數跌到 21000 點時，日本央行所持有的 ETF 才會低於帳面價值；還有購入 ETF 所產生的手續費共累計約 2000 億日圓。

以每半年度的期末表現來看，日本央行持有之 ETF 的未實現獲利，表現最佳的是過去 2018 年 9 月底時的 7 兆 2045 億日圓。而在去年 9 月底時雖只有 5 兆 8469 億日圓，但是後來由於股價上揚的關係，未實現獲利也出現進一步的上揚。

關於日本央行買進 ETF 的相關問題，曾有意見指出就市場機能及日本央行財務健全性而言似乎有可議之處。黑田東彥在去年春天時，也曾在疫情導致市場大幅動盪等時候表示，對於風險溢酬 (Risk Premium) 的過度擴大局面有發揮效果。現時點 ETF 的買進也被日本央行當成貨幣寬鬆政策的一環，黑田東彥也曾經說道：「沒有停止買進的想法。」

此外，黑田東彥也提到 ETF 的買進是為了幫助企業、家計朝著正面發展，對於股價也有正向影響。買進的目的不是為了拉抬股價，也沒有打算藉由 ETF 的買進來將股價拉升至特定水準。他還指出日本的股票市場並未扭曲，且近來的購入頻率較低、金額也較小。另提到，就算疫情擴大也會持續貨幣寬鬆政策來促進僱用情況的改善。

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