〈凌華AMR佈局〉整合5G專網打造未來工廠 今年市場估倍增聚焦亞太商機

工業電腦廠凌華 (6166-TW) 與工具機大廠友嘉集團、資策會三方合作，打造「5G 專網 + AMR 分散式群機智能未來工廠」，凌華董事長劉鈞更看好，今年 AMR 市場可望翻倍成長，未來將聚焦東南亞、中國等亞太市場。

劉鈞表示，根據市場調研機構 Markets and markets 預估，AMR 市場在疫情前，年成長就高達 75%，光是在 2020 年，中國的移動機器人行業投融資資金規模，就超過人民幣 40 億元，而今年在經歷疫情後，年成長將飆高達 100%。

劉鈞表示，今年鎖定智慧製造、智慧醫療以及智慧城市相關的 AMR 應用，佈局亞太及中國等高需求成長市場，至於與鴻海合資成立的法博智能，目前處於研發、概念認證 (POC) 的階段，預計到明年會有較明顯業績貢獻。

5G 專網具備可靠、即時以及高品質移動通訊技術，實現自主移動機器人在場域裡的應用，並透過 DDS 分散式邊緣通訊技術，在對的時間將正確的吃料傳送到對的地方，專網加 AMR 能讓未來工廠自主永續，就是群體自主的境界。

凌華與友嘉、資策會三方合作的 AMR 智慧產線位在岩田友嘉工廠，廠區內的機台產線、機器人、自主移動機器人皆運用 5G 網路低延遲、高效率特性，透過即時邊緣通訊系統 (DDS) 進行自主運作、平行溝通，實現「群機智主 (Swarm Autonomy)」的目標。

岩田友嘉在引進凌華打造的智慧工廠後, 成效顯著, AOI 光學檢測取代人工目視流程，減少高達 25% 檢測時間、提升 15% 工作效率及 16% 產品良率，並降低 2 成生產、檢修與維運成本以上。