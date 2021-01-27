歐股早盤走弱 IMF稱歐洲復甦弱於中美

歐股周三 (27 日) 早盤普遍走弱，反映了目前全球市場的不確定性。

至台北時間下午 19:50，英國富時 100 指數跌超 1%，德國 DAX 指數跌 1.67%，法國 CAC40 指數跌 1.24%，歐洲斯托克 50 指數跌 1.51%

歐股表現 (圖表取自 CNBC)

美國聯準會預計稍後宣布其最新的貨幣政策決定，人們也在等待主要上市科技巨頭發布財報。

國際貨幣組織 (IMF) 周二上調對全球經濟的成長預期，IMF 現在預計 2021 年全球經濟將增長 5.5%，比 10 月份的預測增長 0.3 個百分點，反映對當前疫苗進展的樂觀。

但 IMF 的預測也反映，歐洲經濟在復甦及疫情對抗表現上，弱於中國、亞洲，甚至於美國等主要經濟體，美國在新任總統拜登就職後，正全力加強疫苗接種，推出刺激政策。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 指出，目前全球經濟很大程度上取決於變種病毒和疫苗之間，終結這場疫情流行的競爭結果，以及政策在此之前，能提供有效支撐的能力。

據 Johns Hopkins 大學統計，全球冠狀病毒感染已突破 1 億大關，因為新的更具傳染性的病毒變種正在傳播，並使感染率激增。