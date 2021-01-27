王品將二度執行庫藏股 預計買回3850張

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (27) 日董事會通過第二度執行庫藏股計畫，將以每股 90-190 元的價格，預計買回 3850 張股票，買回期間為 1 月 29 日起至 3 月 26 日止；王品表示，實施庫藏股主要是為轉讓同仁，用以激勵士氣，並留任優秀人才。

此次是王品二度執行庫藏股，買回股份總金額上限為 25.99 億元，預定買回股份占已發行股份總數比率 5%。

王品上一次時執行庫藏股是在 2018 年 9 月 19 日至 11 月 17 日間，當時預定買回張數為 3850 張，實際買回張數達 3723 張，執行率 97%，買回均價為 80.51 元。

王品表示，此次買回股份所需金額上限僅占流動資產 12.88%，董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持。

去年王品台灣事業群表現亮麗，全年營收達 104.8 億元，年增 7.12%，是睽違 4 年重回百億元水準，展望今年，王品看好台灣火鍋市場年產值高達 400 億元，正積極發展最完整直營火鍋系列品牌，法人認為，火鍋銷售採半自助式，有利王品降低人力成本，提升獲利率，今年展望仍看佳。