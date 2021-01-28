Fed 1月、12月聲明比一比：復甦減緩、疫苗進展等決定經濟走向

美國聯準會 (Fed) 於台北時間週四 (27 日) 3 時公布 1 月貨幣政策決議，維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 0.00%-0.25% 不變，並繼續每月至少購買 1200 億美元的債券，符合市場預期。

以下是聯準會 (Fed) 1 月會議聲明，與上一次 12 月會議聲明相比的措辭差異：

聯準會 (Fed) 在這個充滿挑戰的時刻，致力使用所有工具支持美國經濟，以實現充分就業和物價穩定的政策目標。

新冠肺炎 (COVID-19) 大流行已在美國和全球各地造成巨大的人類和經濟困頓。經濟活動和就業復甦的步調在最近幾個月減緩，疲軟情形集中在最受疫情影響的領域。需求減弱和不久前的油價大跌持續抑制消費者通膨。整體金融情勢維持寬鬆，一部分反映支撐經濟的政策措施和信用流向美國家庭和企業。

「12 月聲明寫道：新冠肺炎 (COVID-19) 大流行已在美國和全球各地造成巨大的人類和經濟困頓。經濟活動和就業持續復甦，但仍遠低於今年初的水準。需求減弱和不久前的油價大跌持續抑制消費者通膨。整體金融情勢維持寬鬆，一部分反映支撐經濟的政策措施和信用流向美國家庭和企業。」

經濟走向主要視疫情發展路徑而定，包括疫苗進展。這場發展中的公衛危機持續抑制經濟活動、就業和通膨，並對經濟前景構成相當大風險。

「12 月聲明寫道：經濟走向主要視疫情發展路徑而定。這場發展中的公衛危機將在短期內持續抑制經濟活動、就業和通膨，並對中期經濟前景構成相當大風險。』

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。由於通膨率持續低於這個更長期目標，委員會目標是讓通膨率隨著時間推移適度超過 2% 一段時間，以使通膨率在一段時間達到平均 2% 的水準，且更長期通膨預期保持在 2%。委員會預料將維持寬鬆的貨幣政策，直到達成這些結果。委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 0 至 0.25% 不變，並預期將維持這個目標區間，直到勞動力市場情況達到委員會評估為充分就業，以及通膨率攀升到 2%、並且有望適度超過 2% 一段時間。除此之外，聯準會每個月將持續購買至少 800 億美元美國公債、和至少 400 億美元機構抵押擔保證券 (MBS)，直到委員會的充分就業和物價穩定目標有明顯的進一步進展。這些資產收購有助於維持金融市場穩定運作和寬鬆的金融情勢，以支持信用流向家庭和企業。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景可能的影響，如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、巴金 (Thomas Barkin)、波斯提克 (Raphael Bostic)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、克拉里達 (Richard Clarida)、戴莉 (Mary Daly)、伊凡斯 (Charles Evans)、奎爾斯 (Randal Quarles) 和華勒 (Christopher Waller)。

「12 月聲明寫道：支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、克拉里達 (Richard Clarida)、哈克 (Patrick Harker)、卡普蘭 (Robert Kaplan)、卡什卡里 (Neel Kashkari)、梅斯特 (Loretta Mester)、奎爾斯 (Randal Quarles)。 」