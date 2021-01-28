【野村投信】最壞的時代，也是最好的時代

焦點訊息：

即將接任英特爾執行長的傑辛格（Pat Gelsinger）指出，2023 年前多項晶片產品仍將以自行生產為主，但考量產品線廣泛，應會採行雙軌模式，讓部分產品委外代工。另一方面，至於外界相當關注的英特爾 7 奈米製程產品，將於 2023 年問世。

經濟部統計處公布 2020 年 12 月外銷訂單 605.5 億美元，連十紅且續創歷史單月新高；全年外銷訂單高達 5,336.6 億美元，同步刷新歷史新高紀錄。展望今年元月，統計處預估將落在 510~525 億美元區間。

經理人觀點：

畏懼抱股過年者開始賣股：

26 日台股下跌 287 點，某種程度上反映部分投資人急欲「超前部署」的心態，這類人擔心農曆春節期間的外部市場會出現變數，不論是來自疫情、疫苗、或紓困案角力等方面，選擇提前獲利了結、「持盈保泰」成為其策略首選。我們理解這種操作心態，只是就中期角度，台股逢急跌適合撿貨，而非倒貨。我們賣股前應先捫心自問，是不是再也不想持有了？如果是，那就沒問題；如果還想逢低買回，那就要三思而行，因為回補的成本不見得更低。

台灣扮演的角色正被世界看見：

本週彭博資訊 (Bloomberg) 關於全球車用晶片缺貨危機的一則報導，讓世界各國深切體認原來自己如此高度依賴台灣半導體供貨，特別是受到先進製程領導者 - 台積電產能的牽動。彭博稱這種依賴程度已直達危險等級，這對台股其實是種至高的讚譽。為什麼車電相關產業會讓半導體需求激增？為何台灣晶圓代工產業能受到車界大佛 - 德國的懇求，透過政府傳聲，只盼求得一些確保產能的承諾？台灣絕對利基的角色正在成型中，特斯拉打破人們對造車的傳統思維，隨著各國政府積極推廣，未來汽車工藝將廣納 IT 元素，而這將是台灣半導體產業難以設限的紅利。

投資人對英特爾釋單過於心急：

外界或許對英特爾沒有即刻宣布把高階代工單送到神山面前而感到失望。我們的看法一直沒變，傑辛格是聰慧的新 CEO，他會把某些不適合 In-house 的製程交給神山，但時間點不是現在，而是 2022~23 年，況且神山目前也沒有產能可支應。此外，我們認為英特爾並不會完全放棄自製，運用產品線調整的方式達到差異化目標，才是正解。

我們處在最壞的時代，也是最好的時代：

台股投資人其實非常幸運，但最大的快樂，只有愈敢低點買、愈敢長抱的少數人才會知道。

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