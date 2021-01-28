美中利多消息面加持 境外股票基金連續3個月上漲

美國新財長力挺擴大財政刺激方案，中國經濟重拾復甦動能，在美中兩大經濟體利多消息激勵下，推升全球股市連續 3 個月走揚，其中 738 檔股票型境外基金 1 月平均漲幅 3.4%。

富蘭克林證券投顧表示，美國新任總統拜登公布 1.9 兆美元的紓困計畫振興經濟，另外中國去年第 4 季經濟成長率高達 6.5%，在美中兩大經濟體利多消息帶動下，加上疫苗研發持續有新進展，激勵股市持續上漲。

觀察主要股市表現，其中又以大中華股票型基金本月漲幅達 12.25% 居冠，而在美元偏弱格局下，以亞洲為主的新興股市持續吸引資金進駐，包括亞洲 (不含日本) 與新興市場股票型基金分別以 8.24% 及 7.26% 漲幅居次。

以產業面來看，能源產業受惠於 OPEC + 產油大國沙烏地阿拉伯自願每日減產 100 萬桶機率，激勵西德州近月原油期貨價格攻上每桶 50 美元大關，並進一步推升能源股漲勢。

至於科技與生技等成長型類股亦重返強勢格局，總計能源及生技與科技產業股票型基金 1 月分別上漲 5.87%、5.78% 及 5.63%，居產業型基金前三名。

另外，去年在避險資金拉抬下漲多的黃金則因刺激政策期待，推升美國 10 年公債殖利率快速彈升及市場風險胃納大增下壓抑避險需求，衝擊黃金價格走跌，拖累黃金股票型基金表現居末，單月平均跌幅為 3.33%。

富蘭克林證券投顧表示，2020 年疫情衍生的挑戰，突顯新興市場擁有的結構性優勢與長期有利趨勢，尤其是東北亞國家在期間所展現出的韌性，將成為推動 2021 年度在競爭優勢上繼續保持領先地位。

富蘭克林證券投顧指出，隨著美國超級財報周的到來，多家龍頭企業將公布第 4 季財報及財測展望，預估受惠景氣復甦期待的價值循環性類股及無畏疫情干擾的成長型科技及生技類股仍將良性輪動，將有利市場多頭延續。