豐田集團雪恥 2020年擊敗福斯成為全球銷量冠軍

日本豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 週四 (28 日) 宣布 2020 年的全球汽車銷量逾 952 萬輛，是繼 2015 年之後再度擊敗德國福斯 (Volkswagen AG)，成為全球銷量第一的汽車製造商，主要受益於美國、中國兩大市場暢旺的銷售表現。

豐田汽車 28 日公布 2020 全年的生產、銷售、出口數據，包含豐田 (Toyota)、大發 (Daihatsu)、日野 (Hino) 等公司在內的整體集團全球銷售台數雖然年減 11.3% 至 952.84 萬輛，仍超越 2019 年全球銷售冠軍的德國福斯，睽違五年再度重返龍頭寶座。

此外，豐田於 2020 年 2 月提高在同業速霸陸 (Subaru)(7270-JP) 的出資比率，由原本的 16.8% 拉高至 20%。基於日本權益法規定，速霸路也等同納入豐田集團旗下，若是加上速霸陸 2020 年的銷售數據，整體銷量高達 1040 萬輛。

去年在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響下，豐田集團 2020 年 4 月的全球銷量幾乎只有前年同期的一半左右，但之後銷量迅速回穩。

到了 2020 年 12 月，豐田集團的全球銷量年增 8.9% 至 98.77 萬輛，創下該公司 歷年 12 月歷史新高。北美市場的 SUV 銷售從 5 月之後迅速增長，也推升銷售表現。

另一方面，豐田集團 2020 年的全球整體生產報年減 14.1% 至 921.32 萬輛，中國市場貢獻良多。日本國內的 Toyota、Lexus 品牌汽車生產報年減 14.4% 至 292.26 萬輛，包含大發、日野在內的日本國內生產報年減 12.8% 至 394.44 萬輛，達成該公司所揭示的 300 萬輛目標。