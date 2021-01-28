美股大跌富邦VIX爆量 留意清算風險

美國聯準會示警經濟恐將放緩，引發美股重挫，VIX 恐慌指數昨 (27) 日飆漲，溢價率突破 13%，富邦投信提醒，VIX 指數自去 (2020) 年 3 月站上歷史新高後大跌，富邦 VIX 期貨 ETF 在 VIX 指數大幅下跌與正價差成本兩者的影響下，淨值已來到 3.49 元，逼近清算下市 2 元的門檻，投資人應留意相關風險。

富邦投信提醒，根據金管會函令規定，期貨 ETF 基金在最近 30 個營業日平均單位淨資產價值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達 90% 時，也就是淨值降至 2 元，基金將在金管會核准後下市並進行清算程序。

目前富邦 VIX 溢價率已超過 10%，投資人除須評估溢價風險外，也應留意未來如持續下跌，可能面臨下市風險，建議交易前應先查詢即時估計淨值，作為交易參考。

富邦投信指出，富邦 VIX 期貨 ETF 自掛牌以來，在歷次重大事件對股票市場衝擊過程，相較於公債、黃金等避險商品，往往提供最佳的避險效果；但要注意的是，投資人透過 VIX 期貨 ETF 避險，不宜配置過高比重。

富邦投信指出，以去年新冠疫情衝擊全球股市為例，富邦 VIX 期貨 ETF 波段漲幅以倍數計，只需小比例的配置即可對股票投資組合提供相當的保護，除在配置比重的建議外，也要留意 VIX 期貨多數時間「正價差」特性，將導致標的指數長期走勢為下跌，因此長期持有須要承擔相當的正價差成本。

