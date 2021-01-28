〈和碩展望〉今年資本支出將超越去年 越、印布局下半年顯效益

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (28) 日公告，將斥印度盧比約 10.27 億元 (約新台幣 3.95 億元) ，取得印度 Tamil Nadu 州 Chengalpattu 區的土地，供營運使用，加上昨越南廠新建工程發包，海外布局時程加速，據了解，和碩越南、印度廠最快今年下半年都將有營運貢獻，因應產能建置需求，今年資本支出將超越去年 3 億美元 (約新台幣 84 億元) 水準。

同時，市場也關注和碩的美國布局進度，預料將牽動和碩與電動車大廠的合作關係。

和碩公告，向印度交易對象取得位在印度 Tamil Nadu 州 Chengalpattu 區裡的工業區土地，土地面積為 42.31 萬平方英呎 (約 1.18 萬坪)，每平方英呎價格為盧比 2428.22 元 (約新台幣 934 元)，預計總交易金額達約 10.27 億元 (約新台幣 3.95 億元)。

近年全球布局腳步未歇，和碩去年陸續宣布將投資越南、印度等地，據了解，和碩今年資本支出規劃將較去年增加，達逾 3 億美元 (約新台幣 84 億元)，主要就是因應越南、印度等地產能移轉所需。

和碩去年仍有逾 9 成營收貢獻來自中國，僅 1 成來自非中國廠區，配合客戶需求，和碩近年陸續赴越南、印度設立子公司，設廠計畫也積極進行中，連兩日公告越南、印度設廠、建廠計畫，日前更傳出將有赴美設廠規劃，但目前仍未有進一步消息。

營運方面，和碩認為，現階段缺料仍較為緊張，且吃緊狀況最遠恐延續到年底，但預期零組件供貨狀況將彈性調整、逐步緩解，因此，仍看好全年資訊、通訊、消費等三大產品都將保持成長，且加上車用產品放量，對今年營運樂觀看待。