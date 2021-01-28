外資高檔變現連七賣台積電 本周共提款428億元

台股今 (28) 日隨美股走低，權值三王全面倒地，指數重挫 285 點，收 15415 點，外資今日再度狂賣台積電，已連七賣，單日賣超金額達 117.83 億元，本周以來已提款 428.35 億元，高檔變現意味濃。

三大法人今日合計賣超台股 329.54 億元，外資賣超 325.3 億元，連五賣，累計 5 個交易日賣超 1220 億元，投信買超 14.96 億元，自營商賣超 19.23 億元；期貨方面，外資減碼空單，空單未平倉口數降至 27807 口。

觀察外資動向，賣超鎖定先前漲多的晶圓代工、記憶體族群，包括台積電、聯電、華邦電、旺宏全數入列賣超前十名，外資更大舉減碼聯電達 10.6 萬張，華邦電也有 3 萬張，其餘金控股如玉山金、新光金、開發金、兆豐金、中信金也成提款對象。

外資買超則偏好先前強漲後回檔個股，包括友達、群創、陽明、長榮等，且因美股恐慌指數飆升，也加碼反向 ETF 如富邦 VIX、元大台灣 50 反 1，張數皆達 2 萬張，其餘如宏碁、致伸、和碩也獲青睞。

投信、自營商則與外資對作，合計加碼台積電約 1500 張，但在航運股長榮、陽明看法則不同調，投信賣超長榮、陽明，提款近 7500 張，自營商則買進 4000 張。