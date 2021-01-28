富邦金公開收購日盛金 延長機率高

富邦金 (2881-TW) 公開收購日盛金 (5820-TW) 股權，還有兩個交易日即將屆期，但金管會目前仍未收到富邦延長公開收購申請，加上公平會尚未核准，外界預期，富邦金申請延長公開收購日盛金的機率頗高。

金管會證期局副局長蔡麗玲指出，富邦金收購日盛金必須有兩大成就條件，包括：一、富邦金必須在 2 月 1 日止，成功收購日盛金超過 50.1% 的股權，二、獲得公平會核准，必須同時符合前述兩大條件，公開收購才算完成。

根據公開收購相關辦法規定，公開收購最短不得少於 20 天，最長不可超過 50 天，但如因天災或緊急事故等正當由，則可申請延長公開收購時間，但只能延長一次，且延長期間不得超過 50 天。

蔡麗玲表示，富邦金截至目前為止還沒跟金管會申請延長公開收購，但因富邦金尚未取得公平會回覆意見，符合申請延長的「正當理由」，因此仍可在 2 月 1 日公開收購屆期當天遞件申請延長公開收購。

富邦金宣布自去 (2020) 年 12 月 22 日起到今 (2021) 年 2 月 1 日期間，以每股 13 元價格公開收購日盛金股票，申請期間即在 2 月 1 日屆期。