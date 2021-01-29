與亞馬遜一較高下！沃爾瑪雙箭一出5年內廣告收入上看100億美元

零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 周四 (28 日) 表示，為了加強與亞馬遜 (AMZN-US) 廣告市場的競爭，沃爾瑪將擴大美國實體量販店廣告空間，並與多品牌共享消費者數據，估 5 年內廣告營收上看 100 億美元。

路透引述消息人士報導，沃爾瑪積極的行動將使其廣告業務有望於 5 年內成長約 10 倍。沃爾瑪預估 2020 年廣告收益將接近 10 億美元。

消息人士表示，沃爾瑪全美擁有 5000 家門市，此計畫實行後，保守估計沃爾瑪有望於 5 年內成為美國十大廣告平台之一。

沃爾瑪表示，其將與 Trade Desk 合作建立廣告資料庫平台，允許品牌商使用沃爾瑪的消費數據來提高廣告效率，且能及時監控沃爾瑪商店內的銷售並根據需要調整廣告活動。

如此一來，品牌商便能利用沃爾瑪消費者的購物行為數據來對消費者下廣告，做到精準行銷。

沃爾瑪表示，品牌端將能利用消費者數據在線上與線下投放廣告，加強與亞馬遜的競爭，廣告觸及範圍包含全美 5000 家門市中 17 萬個店內螢幕、電視和自助結賬面板。

PJ Solomon 總經理 Mark Boidman 表示，沃爾瑪向品牌商提供更多消費資料將成為一大優勢。

Boidman 說：「使用在地實體媒體如電子招牌與戶外媒體能使品牌商能快速反應，並提供精準的廣告內容，例如早晨推出咖啡促銷，或者在暴雪來臨前銷售熱可可或雪鏟。」