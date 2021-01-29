Uber漲逾7% 大摩喊買 列3大原因前景看漲

共乘汽車與鮮食外送服務公司 Uber (UBER-US) 週四大漲 7%，係因 2 家分析師對其發布了前景看漲的評論。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Brian Nowak 指出 2021 年 Uber 股價看漲的 3 大原因，並重申加碼評級和 68 美元的目標價。

今年將實現 Ebitda 基準上的損益兩平

首先，他認為 Uber 2021 全年將實現 Ebitda 基準上的損益兩平，今年 Ebitda 正值 1.95 億美元。他認為，由於 Uber 去年在新冠疫情中減少了 10 億美元的營運支出，且退出了自動駕駛汽車 (Uber ATG) 和飛行車 (Uber Elevate) 這兩項合資企業，因此最快今年第三季就會達到損益兩平，即使其乘車預約金額低於 2019 的水準。

核心客戶仍消費得起

此外，Nowak 發現，隨著經濟復甦，Uber 的核心客戶擁有「非常健康的資產負債表，且似乎也有消費能力。」Nowak 估計，2019 年使用 Uber 共乘服務中約 60% 用來在旅行和社交相關事務，今年下半年和 2022 年家庭開始出遊的程度將對 Uber 業務帶來有意義的助力。

業務財務透明度上升

最後最重要的是，隨著 Uber 提供更高的業務財務透明度後，股價可望看到連番成長。他尤其認為 Uber Eats 有潛力，可藉由披露成長預期等更多資訊來追上與 DoorDash (DASH-US) 的差距。以 2022 年預估營收估計，他指出 DoorDash 股價本益比約 13.5，而 Uber 僅約 4.5。

與此同時，富國銀行分析師 Brian Fitzgerald 週四將 Uber 列為 2021 年首選大型股之一，目標價自 60 美元調升至 65 美元。

他偏好的大型股票包括：亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US)、Pinterest (PINS-US) 和 Uber。

另外，中小型股票他偏好： ANGI Homeservices (ANGI-US)、Chewy (CHWY-US)、IAC/InterActiveCorp (IAC-US) 和 LiveRamp Holdings (RAMP-US)。

Fitzgerald 也將 Lyft (LYFT-US) 目標價自 48 美元調升至 56 美元，並給予買進評級。

Uber 週四上漲 7.23% 至 51.58 美元。Lyft 大漲 5.96% 至 46.22 美元。