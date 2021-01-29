華為禁令出貨受阻 星通迎強勁轉單

華為禁令不僅限制華為在 5G 市場發展外，關鍵任務通訊解決方案 (MCC)，因大多應用在公共、政府單位，在資安疑慮下訂單也轉往其餘廠商，MCC 供應商星通 (3025-TW) 因此迎來轉單，近期明顯感受到效益顯現，主要集中在歐美、東南亞標案訂單。

MCC 方案應用廣泛，包含交通業緊急通話網、鐵道駕駛通訊網、軌道行車訊號控制網、機場旅客運輸系統，以及門禁、火警等安全監控傳輸系統，輸電監控系統，公共安全 911 系統，軍警政府單位骨幹網，石油天然氣數據收集與控制系統，校園網路及遠端教學系統等。

由於 MCC 應用場域大多與公共安全、政府機關聯性高，也包含敏感、關鍵數據，因此在華為遭封殺下，MCC 業務訂單也轉至其他廠商，星通直接受惠，近期顯著感受到轉單效益逐步顯現。

星通表示，以目前在手訂單來看，台灣穩定成長，東南亞及印度小幅上升，歐美訂單也有增加，可望有機會回到往年水準，應用面來看，主要來自電力、政府標案，長期則是交通建設。

近期半導體供應吃緊，星通表示，標案是長期訂單，過往備料時就會拉比較長，對出貨不構成影響，但後續購料成本提高，接下來的標案金額能否轉嫁，則需再觀察。