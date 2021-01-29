德國商業銀行計畫大裁萬人 關閉數百家分行

根據《路透社》28 日 (週四) 報導，德國最大民營銀行之一的德國商業銀行 (Commerzbank) 的新任執行長 Manfred Knof 於 28 日表示，在重新審視該行的營運策略之後，決定實施 1 萬人規模的人事精簡並關閉數百家分行。Manfred Knof 在 2021 年元月 1 日才剛走馬上任。

德國商業銀行在經營高層更迭以及戰略混沌不明的影響下，導致公司獲利低迷陷入苦戰當中。自從 2008 年的全球金融海嘯以來，德國金融業就深受重創，德國商業銀行雖曾進行積極整頓並裁員上萬人，卻還是無法走出危機。

Manfred Knof 在一份聲明中提到「要徹底的實施精簡及成本刪減。這是極具野心的目標。」

依照他的全新規劃，該行要在 2024 年之間將目前的員工人數刪減 1/4 左右，同時要將 800 個營業據點減至 450 個，這些規劃也將於 2 月 3 日前作出最後決定。

上述營運計畫雖然還需經過監察人的審議及經營陣營的認可，但由於消息在媒體揭露後曝光，該行才決定提前對外公布。

而在消息傳出後，德國商業銀行的股價也在 28 日出現上揚走勢。