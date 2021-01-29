正新產能利用率處高檔 上半年業績將大幅彈升

國內輪胎龍頭正新 (2105-TW) 受惠輪胎市場需求持續熱絡，市況佳，目前各車胎產能利用率均處於高檔水準，正新表示，今年上半年業績將大幅優於去年同期，也會較去年下半年成長。

正新去年上半年營運受肺炎疫情衝擊，但在各國陸續解封下，車市復甦，第三季起營運逐步回溫。

其中，汽車備胎交貨給美國通用及福特車廠，沙灘車 (ATV) 胎則因日系山葉、川崎及鈴木等多家沙灘車業者，在美國銷售的最高級 ATV 機種，輪胎均由正新供貨，銷售量明顯升溫；而除汽車備胎、沙灘車胎外，自行車胎也在疫情帶動下，需求大增。

也因沙灘車胎需求暢旺，正新彰化溪州廠原有 ATV 產線滿載，產能供不應求，決定啟動 ATV 輪胎新廠建廠計畫，將在斗六三廠自地委建 ATV(沙灘車) 胎廠，預計斥資約 23.4 億元，日產能規劃 8000 條，將於今年中興建，第一階段明年下半年投產。

正新也因應上游原物料漲價，去年 9 月、11 月兩度調漲輪胎價格，在輪胎原物料成本持續增加、運費也上揚下，今年 1 月起第三度漲價。

正新去年營收 964.41 億元，年減 11.98%。去年前三季稅後純益 28.18 億元，年減 7%，每股純益 0.87 元。