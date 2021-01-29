晶碩去年純益創高 EPS 10.22元 每股擬配5元股利

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (29) 日公告去年第 4 季自結營運結果，受惠中國、日本等地拉貨動能回溫，去年稅後純益 7.15 億元、年增 50.4%，每股純益 10.22 元，再改寫歷史新高紀錄，今日也公布去年盈餘分派案，擬配發 5 元現金股利，以今日收盤價 236 元計算，殖利率約 2.12%。

晶碩去年第 4 季合併營收 14.13 億元，季增 40.16%、年增 41.51%，毛利率 52.64%，季增 0.7 個百分點、年增 6.55 個百分點，營益率 24.67%，季增 1.77 個百分點、年增 5.11 個百分點，稅後純益 2.81 億元，季增 38.6%、年增 58.46%，每股純益 4.02 元。

累計晶碩去年營收達 39.78 億元、年增 18.6%，毛利率 50.39%、年增 5.89 個百分點，營益率 21.51%、年增 3.86 個百分點，稅後純益 7.15 億元、年增 50.4%，每股純益 10.22 元。

法人表示，晶碩在隱形眼鏡需求穩定下，全年營收可望保持雙位數成長，再創高，也看好矽水膠產品已獲得歐盟認證，今年第 4 季起可望開始貢獻營收。