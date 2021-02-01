LINE Pay台灣接手日本成LINE POINTS發行商 用戶權益不變

在台用戶已突破 870 萬的 LINE Pay 今 (1) 日宣布，自 2021 年起，LINE Pay 台灣從 LINE Corporation 日本接手成為台灣 LINE POINTS 的發行商，用戶權益不變，將有助提升 LINE POINTS 的管理效率、維護用戶權益，未來也將持續提供更多元服務。

LINE Pay 表示，LINE Pay 成為台灣 LINE POINTS 發行商後，各項 LINE POINTS 點數的使用規則、使用方式、用戶權益等將不受影響。如 LINE POINTS 仍為一點可抵一元; 而 LINE POINTS 點數到期時間亦維持不變，只要用戶持續獲得 LINE POINTS，幾乎無需擔心點數到期時間。

LINE Pay 不僅是台灣最多人使用的行動支付，LINE POINTS 也是最受國人喜愛的點數生態圈，LINE Pay 在台灣用戶數已超過 870 萬，用戶更能在超過 24 萬個與 LINE Pay 合作的線上線下通路廣泛使用 LINE POINTS，LINE POINTS 點數生態圈已深入民眾生活之中。

LINE Pay 表示，接手成為台灣 LINE POINTS 發行商後，未來將持續擴大 LINE POINTS 點數應用範圍，積極促進點數兌換正向循環，並讓更多商戶有機會加入 LINE POINTS 點數生態圈，為用戶與商戶共同活絡點數生態圈。