股市勢頭可以繼續嗎？ 注意美國就業統計數據等

上週美國股市出現波動

上週由於聯邦公開市場委員會（FOMC），投資者的觀望情緒有所增強，但基於一部分散戶投資者贏得了一些美國股市對沖基金的賣空交易的網路訊息，對沖基金已經損失了很多錢。並且在外匯市場上，避險美元購買有所增加。此外，美國 10 年期債券的收益率繼續小幅波動約 1％。

在強力的貨幣寬鬆政策和政府支出預期的背景下，股市仍然堅挺，考慮在關注本週情況是否會繼續不穩定，並且會有多少逢低買進的機會同時，來尋求行情方向。

美元指數，標準普爾 500 指數，美國 10 年期債券收益率走勢

(資料來源: OANDA)

注意本周美國就業統計數據

本週計劃發布就業統計數據，這對於預測美國的貨幣政策非常重要。在最近的市場中，對經濟指標的反應通常是有限的，但如果非農就業人數的變化繼續為負，則整個市場可能會做出負面反應，也就是說，即使情況不好，這也是其中之一。這可能會是困惑的因素，因為它意識到長期的貨幣寬鬆政策，在股市中被認為是積極的，而且議價購買可能會在下行水平上加劇。

(資料來源: OANDA)

此外，英國央行的貨幣政策委員會和澳大利亞央行的董事會將各自開會制定貨幣政策決定。

英國央行貨幣政策委員會不太可能在本次會議上做出重大修改，但可能會對經濟判斷及負利率的討論以及英鎊水平的評估做出敏感反應，因此宣布了這一決定之後要注意。

此外，關於澳洲央行董事會，本次會議不太可能降低貨幣寬鬆政策，但澳洲在主要國家中的經濟數據相對較好，貨幣寬鬆政策將比其他主要國家更早實施。它正在走向收縮，如果有任何關於出口的訊息，澳元可能會做出敏感的反應，所以要小心。

近 30 天主要貨幣的強弱

上週，由於股市不穩定，外匯市場成為避險市場，美元成為強勢市場之外，英鎊也成為相對強勢的市場。另一方面，日圓和澳元走弱。

近 30 天主要 8 種貨幣的強弱圖表

(資料來源: OANDA)

最新主要貨幣強弱圖表

上週主要 8 種貨幣的相對漲跌率

(資料來源: OANDA)

近 30 天內股票指數的增減率

美國市場



上週，美國股市停滯不前，從年初開始便吐出漲勢，越來越多的股票進入負值區域。自年初以來，US2000 的增長率一直很高，到目前為止，它一直處於正數範圍內。

(資料來源: OANDA)

歐洲市場



歐洲股票指數也仍然疲軟，自年初以來，除荷蘭股票指數外，它已進入負值區域。

(資料來源: OANDA)

亞洲・大洋洲市場



亞洲和大洋洲的股票指數也顯示出出現壓力。自年初以來，台灣，香港和中國大陸等地區的股指都有大幅增長，自年初以來一直保持在正數範圍內。到目前為止，日經指數也處於漲幅範圍內，但在大部分漲幅上都是分散的，要注意它是否可以繼續上升。

(資料來源: OANDA)

主要金融產品的相關性分析

觀察上週與美元直接相關的主要金融產品的走勢相關性，儘管美元總體上在變動，但英鎊與其他股票的相關性相對較弱，並在小幅下跌。

近一週主要美元直接貨幣對的相關性

(資料來源: OANDA)

觀察美元 / 日圓和交叉日圓的貨幣對之間的相關性，直到上週還很難找到美元 / 日圓與交叉日圓貨幣對之間的相關性，儘管上週依然很難看出與澳元 / 日圓及紐元 / 日圓相關，但是出現了與歐元 / 日圓及英鎊 / 日圓之間相關性增強的情況，而且似乎有市場價格有少許變化的可能性。

上週美元 / 日圓、交叉日圓的相關性

(資料來源: OANDA)

在上週主要貨幣與美國股票指數之間的相關性（此處顯示與典型的 US500 的相關性）中，股票指數與美元高度相關，當股票指數上升時，避險美元賣出，隨著股指的下跌，避險的美元買盤的構成仍在繼續，但是上週我們發現英鎊與股市沒有任何關聯。



同樣，從 US500 與美元 / 日圓、交叉日圓之間的相關性來看，美元 / 日圓，歐元 / 日圓和英鎊 / 日圓呈逆相關，即使風險承受能力下降，日圓也不受青睞。

上週的主要金融產品與美國股票指數的相關性

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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