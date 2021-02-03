【2021全球投資脈動】經濟下修後的機會在哪？鉅亨帶你看展望！
2020 年全球歷經多變的投資環境，新冠疫情肆虐、貨幣量化寬鬆政策進入低利時代，熱錢湧入各個投資市場，市場起伏如雲霄飛車般。
2021 年一開始疫情即再度反撲，全球感染人數持續激增，加上疫苗推廣緩慢，恢復經濟熱絡依然需要時間，日前世界銀行甚至將今年全球預估經濟成長率下修到 4%，全球經濟回穩似乎比預期更艱難，經濟復甦之路在何時？投資人該謹守財庫還是放手一搏？
反觀台股不斷創新高，美股漲勢力道也攀升，在經濟修復之路上有哪些受惠的台股產業值得關注，投資人應該鎖定那些熱門題材？
新春新希望，鉅亨特別邀請萬寶投顧、復華投信與鉅亨總經暨海外高級研究員，針對「台股、美股、基金」三面向提供新年的市場展望，幫助投資人在股海中引領明確方向，現在拿展望報告再抽好禮！
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※務必填寫姓名、手機、地址、Email 方可取得抽獎資格和中獎通知。
【活動時間】2021/02/03(三)－2021/02/28(日) 23:59 截止
【抽獎公布】2021/03/05(五) 開獎
【公布方式】於粉絲團活動貼文公布各獎項名單
【好禮介紹】
◆台北六福萬怡酒店 - 萬怡卓越客房 (不含早) 住宿券 (價值 NT$13,860)，共 10 名
台北六福萬怡座落於南港捷運、高鐵、台鐵及轉運站四鐵共構建築 7 至 30 樓黃金地段上，距離南港展覽館僅需 5 分鐘車程，鄰近南港軟體園區、內湖科學園區及各大都會區極具便捷交通優勢。酒店共有 465 間景觀客房，同時擁有敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge 季節茶飲及酒品，另有宴會會議廳等… 多元且精緻的餐飲服務。
◆xarefit 享健身 - 一年免費訂閱會籍 (價值 NT$7800)，共 10 名
xarefit 享健身是一個新世代的科技運動平台，以融和科技、平台、社群的獨特體驗，為廣大的運動愛好者提供更聰明的選擇。
藉由數位科技的全面導入，提供科學化的訓練方式，完整截取每一項器材上的運動數據，幫助運動愛好者充份掌握自己的生理狀況與進步的軌跡，並能和興趣相同的夥伴相互分享激勵，以更有效、更有溫度的方式探索運動的樂趣。
◆台灣新創 CoolBitX 庫幣科技 - CoolWallet S 冷錢包 (價值 NT $2,800)，共 20 名
CoolWallet S 為庫幣科技 CoolBitX 的旗艦產品，是全球第一個專為行動裝置設計的硬體錢包。以信用卡型的儲存裝置將虛擬資產擁有者之私鑰儲存於卡片內軍規等級之安全晶片，並以藍芽作為手機與卡片的連接渠道，讓使用者隨時隨地都能以最安全的方式做虛擬貨幣資產的保管與操作，至今全球已銷售約十五萬份。
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本活動得獎者需完成所有列於活動規範之步驟，否則視同未取得參加資格。重複留言者，僅視為一次參加資格，已表公平。
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