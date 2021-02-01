【安聯投信】新興債受青睞 連續17周迎資金淨流入

美國聯準會對經濟前景看法謹慎，市場風險情緒轉趨保守，風險性資產承壓。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周高收益債則淨流出約 13.3 億美元，投資級債與新興市場債則是迎來資金淨流入，其中新興市場淨流入約 36.2 美元，已連續 17 周資金淨流入。

安聯投信指出，美國聯準會在最新的利率決策會議聲明雖維持偏鴿態度，但未釋出更多貨幣政策利多，引發市場對風險性資產獲利了結的情緒，包括全球、美國及歐洲高收益債市多小幅收跌，市場風險指標美國 10 年期公債殖利率回落，單周收在約 1.07% 的水準，帶動公債等避險債券反彈。

安聯新興債券收益組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 經理人許家豪表示，根據國際貨幣基金會（IMF）資料指出，2021 年新興市場與開發中國家經濟成長率預估將來到 6% 的水準，優於先進已開發國家的 3.9%，經濟基本面穩健；此外，隨著美國總統拜登及新任財政部長葉倫皆表達有意擴大財政刺激政策的意願，美元短期內可能走弱，市場資金也有望相對青睞新興市場資產，利於其後續表現。

從債券投資角度來看，許家豪表示，殖利率與信評往往是投資人選擇債券標的的重要因素。觀察各式債券資產，根據美銀美林資料指出，近期全球公債殖利率已來到約 0.2% 左右的低點，相較之下新興市場公債仍有 3.6% 左右，新興投資級債也在 2.25 左右水準；在高收益債部分，新興高收債目前以約 5.4% 的殖利率高於美國高收益債的 4.9%，相關資訊顯示在相近的信用評等下，新興債有望提供較更佳的息收報酬，值得追求收益的投資人關注。

展望後市，許家豪指出，考量各國政府今年應會擴大財政支出刺激經濟，建議在債券投資上優先可布局高收益債、新興債等債種，除擁有較佳殖利率外，也有望參與經濟復甦、風險情緒轉佳的行情；其次則是建議將存續其控制在較短的期間內，降低接下來可能因為利率變動而產生的資產價格波動。

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