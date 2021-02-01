北屯大量新案交屋 台中1月建物買賣移轉棟數創61個月新高

全台六大都會區今 (1) 日分別公布 2021 年 1 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 4052 棟，月減 8.3%，年增 55.22%，其中尤以台中新呈現交易熱度不減，呈現月者及年增，並創 61 個月來買賣移轉棟數新高。

台中市的 2021 年 1 月建物買賣移轉棟數為 5536 棟，月增 4.6%，年增 96.2%。永慶房屋業管部協理謝志傑說，主要是北屯區交易量爆大量，單月移轉量達 1788 戶，應是包含「豐謙蜜之地」、「惠宇敦北」、「大毅 55Ways」、「登陽春賞」及「精銳萌未來」等建案春節前交屋所致。

台中市連續四個月的新成屋落成數量都爆量超過 2 千棟，預售交屋也帶動移轉棟數數衝高，其中包括「總太 2020」、「昂峰謙若樹」等建案交屋。而在台中正進行預售案推案的大型建商主管指出，今年在北屯區還會有大量的交屋潮出籠。

在 2021 年 1 月的全台六都建物買賣移轉棟數統計中，交易量最大為新北市 5,726 棟。永慶房屋業管部協理謝志傑說明，1 月的六都建物買賣移轉棟數月減 8.3%，台北市月減 8.7%，新北市月減 10.6%，桃園市月減 12.9%，台中市月增 4.6%，台南市月減 7.8%，高雄市月減 15.5%。

謝志傑表示， 1 月份的買賣移轉棟數是反映 12 月份的市況，而去年 12 月政府祭出一系列打炒房措施，使民眾對房市的信心略減，觀望氛圍轉濃，短暫影響房市的交易量。不過，剛性需求的買方仍在，待民眾了解政府房市政策的方向後，交易量有望延續去年的熱度。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，1 月的工作天數比起 12 月減少約 13%，考量年底旺季與工作天數的影響因素，短期內的市場移轉棟數高峰就落在去年的 12 月。12 月 8 日台灣央行推出新一波的選擇性信用管制措施，政策發酵後的市場交易狀況，直接反應在 1 月的買賣移轉棟數上，工作天數減少加上政策發酵，導致六都的建物買賣移轉棟數月減約 8% 的幅度。

另與去年同期相比，2021 年 1 月六都會區交易量增加 55.2%，其中台北市年增 55.0%，新北市年增 44.9%，桃園市年增 39.0%，台中市年增 96.2%，台南市年增 33.7%，高雄市年增 58.1%。謝志傑說明，由於去年同期適逢農曆春節，工作天數較少，導致基期較低，因此六都 1 月的年增率呈現正成長實屬必然。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，受限疫情各國持續管制與救市，評估今年市場資金依然充沛，不動產市場交易穩中求進，不過價格仍是關鍵，加上今年過年晚，股市表現也相對弱勢，預估 2021 年第一季仍為買賣雙方拉鋸戰，交易量也不易放大。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，1 月移轉主要反映去年 12 月買氣，從數據來看，央行、內政部、金管會在 12 月接連出手打炒房，對房市已造成一定程度影響，投資買盤明顯降溫，不過在低利政策和資金潮的氛圍下，自住購屋需求仍堅實，成為市場撐盤主力。