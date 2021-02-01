〈緬甸政變〉三國銀受波及暫停營業 傳當地央行宣布明天正常上班

緬甸政變，當地銀行協會今 (1) 日宣布，各銀行全部暫停營業，我有三家國銀分別為玉山銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行在仰光設有分行，都受到波及暫停營業；不過據了解最新消息，緬甸央行晚間要求各家銀行包含當地及外資，明天恢復正常上班。

緬甸軍方逮捕執政黨翁山蘇姬及民選政府要員，政治局勢不安，網路、電話中斷，造成當地金融市場運作也收到影響，緬甸銀行協會今天宣布，各銀行全部暫停營業。

我國目前共有 12 家國銀在當地設立辦事處，2014 年緬甸央行首度釋出銀行執照供外銀申請，國銀全軍覆沒，2016 年第二批外銀分行執照僅玉山銀行勝出，去年緬甸第三批外銀分行執照放榜，再由兆豐、國泰世華脫穎而出，因此目前我僅有三家國銀在當地設有分行據點。

玉山銀行表示，配合當地主管機關規定辦理，分行目前沒有營業，後續將視情況採取相關因應措施。

而國泰世華銀行緬甸仰光分行於今年 1 月 8 日起正式開業，該行表示，目前仰光分行聚焦企金業務，提供緬幣及美元的存匯、授信、專案融資、聯貸和貿易融資等金融服務，目標客群鎖定台商、外資企業及金融同業，當地員工 20 位，但今天也配合當地主管機關規定暫停營業，將再視當地情況採取相關因應措施。

兆豐銀行則指出，兆豐仰光分行有台籍員工 5 人、當地同事 12 人，為保護員工，兆豐銀行已緊急請當地同仁於仰光時間上午 9:30 返家，更囑咐同仁注意自身安全，避免外出，台籍幹部則留駐辦公室待命。

兆豐銀行進一步指出，目前軍方已切斷當地網路通訊，所幸，兆豐銀行仰光分行仰賴內部網路專線，行內服務正常運作，當地同仁觀察，由於分行營業處所位於金融區，有軍方駐守維持秩序，現階段民生物資及治安情況尚可，但當地有聚眾在 ATM 提領現金的情況。當地同仁知悉政局不穩定，便立即展開客戶關懷，除了自救自保，也關心當地台商是否需要協助。

兆豐銀行強調，仰光分行同仁將隨時關注政經局勢發展，目前傳回來最新消息是，緬甸央行晚間要求各家銀行包含當地及外資，明天恢復正常上班；仰光分行與台灣的總行一直保持聯繫，總行已囑分行需將人員安全視為危機處理的第一優先要務，並全力協助其營運不中斷。