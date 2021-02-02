盤前財經大事搶先讀2021年02月02日

今日操盤前瞻

澳洲央行利率決策

歐元區去年第 4 季 GDP

法說會：精材、立隆電、瑞昱、世界

除權息：麗清

拜登新政聚焦貿易執法 以對話取代單方面懲罰機制

拜登政府正在制定對外貿易政策，首先將聚焦貿易執法，確保貿易夥伴國能夠切實履行貿易承諾，以對話取代川普政府的單方面懲罰性措施，並從 7 月生效的美墨加協定 (U.S.-Mexico-Canada Agreement,USMCA) 開始著手。閱讀全文...

空軍嚇破膽 白銀飆升 9% 登 8 年最高點 黃金同喜漲 1%

週一 (1 日) 交易，黃金和白銀期貨價格大幅上漲，白銀期貨還創下約 8 年來最高收盤價。閱讀全文...

盛群開漲價第一槍 調漲全產品線價格 15% 今年營收續創新高

MCU 廠盛群 (6202-TW) 昨 (1) 日召開法說會，副總蔡榮宗指出，公司前一波漲價僅針對部分毛利率較低產品，此次則因晶圓代工、封測成本不斷上揚，正式調漲全產品線價格，漲幅達 15%，上半年營收可望逐季成長，全年估增逾 1 成、再創新高，獲利也持穩向上。閱讀全文...

高公局標案報捷 三大國際車廠找上門 中興電大啖電動車商機

中興電 (1513-TW) 攜手特斯拉、台達電 (2308-TW) 等大廠，拿下交通部高速公路服務區停車場充電樁營運標案，在擁有電力管理、創電及嘟嘟房停車場平台等三重優勢下，可望為特斯拉建置其在台擴充的 150 支充電樁，並由旗下嘟嘟房負責充電營運服務，甚至賓士、BMW 也陸續登門談合作，中興電可望坐擁三大車廠訂單，大搶電動車商機。閱讀全文...

中鋼 3 月盤價上漲 2.5% 電動車需求強勁 電磁鋼捲漲幅較大

中鋼 (2002-TW) 昨 (1) 日開出 3 月盤價續揚，平均調幅為 2.5%，不過，電磁鋼捲受惠電動車需求強勁帶動下，調幅相對較高。閱讀全文...

大成鋼受惠鋁捲板漲價 10% 挾拜登買美貨政策優勢 營運喊衝

美國鋁捲板供需吃緊，加上反傾銷效益顯現，報價連月走揚，近 2 個月已漲價 10 %，大成鋼 (2027-TW) 表示，價格波動由市場供需決定，不過，鋁價上漲、加上美國祭反傾銷效益顯現，價格將向上持續看漲，單月出貨量上看 3 萬噸高檔水準，同時，大成鋼也規劃增加美國在地產能，大啖拜登買美貨行政令大商機。閱讀全文...

韓媒：三星鎖定車用晶片大廠恩智浦、德儀、瑞薩 可能出手併購

三星電子 (005930-KR) 先前於 28 日正式發表該公司將推動併購案之後，南韓媒體在 31 日的報導中指出，包含日本 MCU 大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 在內的三家外商都是可能的併購對象。閱讀全文...