盤前財經大事搶先讀2021年02月03日

今日操盤前瞻

中國 1 月財新服務業 PMI

美國 1 月 ADP 新增就業

法說會：穩懋、聯亞

除權息：惠特

〈能源盤後〉OPEC + 欲讓市場全年處於短缺 WTI 原油登 1 年高點

週二 (2 日) 交易，原油期貨價格上升，係因市場預期 OPEC + 減產行動將讓全球原油供應量更緊繃，推升 WTI 原油價格收登一年以上高點。閱讀全文...

華爾街之狼：GameStop 散戶可能會血本無歸

週二 (2 日) 外媒報導，好萊塢電影《華爾街之狼》的原型、前「仙股」經理人 貝爾福 (Jordan Belfort) 表示，對於那些業餘投資者來說，投資 GameStop 可能會血本無歸。閱讀全文...

台積電領軍護國群山 台股飛越所有均線大漲 349 點收 15760 點

在台積電登高一呼下，半導體護國群山昨 (2) 日全面噴出，包括聯發科、聯電、IC 設計與雙 D 族群，買氣強強滾，推升大盤一度勁揚逾 400 點，金融、傳產同樣百花齊放，終場加權指數上漲 349.96 點或 2.27%，收 15760.05 點，直接飛越 5 日線、10 日線與月線三道關卡，成交值也放大至 3000 億元之上。閱讀全文...

世界上半年產能供不應求 首季營收可望衝破 90 億元創高 今年資本支出大增

世界先進 (5347-TW) 昨 (2) 日召開線上法說，由於第一季產能滿載、出貨增加，整體產品平均單價可提升約 4-6%，估第一季營收達 89-93 億元，季增 2-6.7%，可望續創新高，雙率也將維持高檔。董事長方略表示，產能供不應求，預期上半年都將維持相當高的產能利用率。世界先進也宣布，今年資本支出將達 50 億元，較去年大增 41%，將用於產能擴充。閱讀全文...

瑞昱去年 Q4、全年 EPS 寫新猷 每股大賺 17.24 元 看需求旺到下半年

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 昨 (2) 日公布去年第四季財報，稅後純益 26.25 億元，季增 4.6%，年增 59.7%，每股純益 5.15 元；去年全年稅後純益 87.94 億元，年增 29.5%，每股純益 17.24 元，去年第四季與全年純益、EPS 同寫新猷。閱讀全文...

鴻海 MIH 組電池國家隊 美琪瑪、康普入列

鴻海 (2317-TW) 集團全力衝刺電動車事業，電池領域作為電動車心臟，更是鴻海積極布局領域，除了轉投資榮炭 (6555-TE) 外，本周 MIH 平台再度公布新名單，正極材料業者美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 入列其中，吸引市場目光，鴻海補足正極材料業者，建立「電池國家隊」儼然成形，強攻蘋果 Apple Car 商機。閱讀全文...