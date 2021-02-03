【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1.GameStop 帶動的投機熱潮消散，市場對 1.9 兆美元經濟刺激計畫通過持樂觀預期，終場美股四大指數上漲，漲跌幅介於 + 1.39% 至 + 1.58%，其中費半指數漲幅最大，台積電 ADR 上漲 1.41%，聯電 ADR 上漲 1.72%，特斯拉上漲 3.93%，蘋果上漲 0.63%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：上漲量增，後續上漲須量增、下跌須量縮。

（2）、均線：站上 10 日線，下檔支撐為 5 日線 (約 15,485 點) 附近，壓力為 16,000 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 開口收斂，觀察是否黃金交叉。

3. 櫃買指數上漲 1.70%，收在 183.45 點。短線支撐為 180 點附近，壓力為 186 點附近。

4. 觀盤重點：台股昨日因美股上漲出現反彈，收盤站上 10 日線，由於即將面臨農曆年封關的長假節前變現賣壓，外資期貨仍持有空單，因此短線上我們認為加權指數應會在月線區間震盪，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮在逢低布局，選股佈局上可留意封測、遊戲、IC 設計、車用、高爾夫球具等。

5.2454 聯發科昨（2）日宣布，推出旗下第一款支援毫米波（mmWave）頻段的 5G 數據機晶片「M80」。這意味聯發科完成 5G 兩大主流頻段晶片布局，不僅能全面搶食全球 5G 手機商機，拓展北美等地市場，同時藉由更完整的產品線，更具備與勁敵高通一拚高下的能耐。

6.2330 台積電 7 奈米等先進製程產能大爆滿，南韓媒體傳出，由於 2330 台積電先進製程供不應求，大客戶超微有意轉移部分代工訂單至三星。這是繼高通今年首顆 5G 旗艦晶片「驍龍 888」，以及特斯拉傳出將找三星合作車用 5 奈米晶片之後，又一大廠傳出擁抱三星。

7.6533 晶心科持續衝刺 RISC-V 架構市場，成功取得 SK Telecom 大單。晶心科指出，公司 64 位元 AX25 RISC-V 處理器未來將用於 SK Telecom 的人工智慧產品。據了解，除了 SK Telecom 之外，未來仍可望有其他歐美大廠陸續導入 6533 晶心科的 RISC-V 架構處理器 IP，隨著 RISC-V 架構市場逐步成長，6533 晶心科業績將水漲船高。

8.2330 台積電轉投資封測廠 3374 精材昨（2）日公布去年第 4 季獲利季增近四成，每股純益 3.07 元，創新高；全年獲利近 17.3 億元，較前年大增近 8.5 倍，每股純益 6.37 元，同寫新猷。

9. 高爾夫球具代工大廠 8924 大田昨（2）日公布 1 月營收為 5.3 億元，創逾四年來單月新高，年增 53.7%。該公司指出，目前上半年接單滿檔，將可挹注獲利表現。針對春節假期到來，大陸江西廠並打算提前開工，加速單量去化。

