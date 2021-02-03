佳世達1月營收寫同期新高 公平會放行公開收購聚碩條件已成就

佳世達 (2352-TW) 併購明泰 (3380-TW) 挹注下，今 (3) 日公布 1 月營收來到 175.45 億元，月減 8.7%、年增 29.5%，改寫同期新高，此外，公平會今日也通過，不禁止佳世達與子公司聚碩 (6112-TW) 結合，加上目前已達最低收購門檻 5%，公開收購條件已成就。

公平會指出，佳世達主要生產液晶顯示器、投影機、POS 系統設備、偏光片、乙太網路交換器、無線區域網路與網路攝影機等；聚碩主要為提供網路基礎設備、資訊安全、資料處理及伺服器儲存等一體性規劃及整套解決方案服務，參與結合事業為多角化之結合態樣。

此外，公平會認為，佳世達及聚碩於全球及國內相關市場之市占率均不高，且各自專注於相異之消費需求及客群，主要產品與服務有各自不同之功能、應用與客群，結合後不致改變原有市場結構或競爭狀態，結合尚無顯著限制競爭疑慮，得認其結合之整體經濟利益大於限制競爭之不利益，故不禁止結合。

佳世達以每股 45 元，公開收購聚碩最多 3800 萬股或 20.2% 股權，最多將斥資 17.1 億元，將聚碩持股最高提升到 55%，而先前因未取得公平會放行，佳世達也將收購期間延長至 3 月 18 日。