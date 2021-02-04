〈貴金屬盤後〉大起大落後 黃金白銀趨於穩定

週三 (3 日) 交易，黃金和白銀期貨價格小幅收高，彌補前一交易日的部分跌幅，係因經歷近期白銀大幅上漲後，兩種金屬的交易均趨於穩定。

《金屬日報》執行長 Ross Norman 表示，「黃金在區間交易，目前正測試 1830 美元的支撐位。雖然白銀大漲，但黃金走勢平靜，表明廣泛市場情緒對白銀持懷疑態度。我的意思是，要軋空白銀的前提是白銀有被大量做空，但事實上沒有，證明就是並沒有出現空頭回補的上漲。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 1.70 美元或近 0.1%，收每盎司 1835.10 美元。昨日黃金大跌 1.6%。



前一日貴金屬大幅收低，係因商品期貨交易委員會和芝商所集團表示將監視並加強對白銀和黃金交易的限制，交易商指責散戶利用 Reddit 等社交媒體平台來推動金屬期貨價格。

3 月白銀期貨價格上漲 49 美分或近 1.8%，最終收每盎司 26.889 美元。

前一日白銀重挫 10% 以上，而週一白銀又登上約 8 年來最高收盤價。

金屬經紀商 Zaner Metals 高級副總裁 Peter Thomas 表示，「這是白銀的巨大風暴，全球需求不斷擴大。」

芝商所週二上調白銀期貨的保證金要求，從每張契約 14000 美元提高到 16500 美元 (保證金比率即一筆交易中，投資人須以自有現金買進的比率)，這意味白銀期貨交易者必須投入更多擔保才能開倉。



「CME 行動太快了。白銀價格才上漲 2 天，他們就劫走了利潤，可能很多人為白銀期貨感到緊張，趕緊的脫手了。」他現在預期白銀價格將在 25 至 26 美元的基礎價位上走動，並會出現一些橫幅盤整，之後價格可能會走高。

然而，一些市場分析師認為，週三黃金反彈幅度小是因為受限於美元上漲以及債券殖利率上升，這些都是黃金短期阻力。

10 年期公債殖利率上升近 2 個基點至 1.12%。ICE 美元指數下降不到 0.1%，但本週走高。

殖利率上升會削弱不孳息的貴金屬之吸引力，而美元走強也會降低白銀和黃金對使用其他貨幣的買家購買意願。

Norman 表示，黃金確實受到美元升值和公債殖利率上升的抑制，總之，「黃金正在等待，市場正等著看所謂的藍色浪潮 (美政局完全統治) 能夠翻出多大浪來。」

但黃金多頭認為，為了對抗新冠疫情而推出的寬鬆政策將有助於長期提振黃金價格。

根據 ADP 數據，私營部門 1 月份新增就業 17.4 萬人，高於分析師預期。華爾街日報調查，經濟學家先前預期當月私營部門新增就業 4.8 萬人。但考量到疫情間失業高峰狀況，目前經濟復甦速度仍緩慢。

週三數據顯示，一月份 ISM 服務業指數自前月修正後的 57.7% 上升至 58.7%。

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