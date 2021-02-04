盤前財經大事搶先讀2021年02月04日

今日操盤前瞻

美國上周初領失業金人數

英國央行利率決策

法說會：友達、中華電、聯詠、日月光投控、譜瑞 - KY

IHS Markit：車用晶片缺貨危機 可能延續到第三季

IHS Markit 週三 (3 日) 表示，車用晶片短缺可能會在今年第一季度影響 67.2 萬輛輕型汽車的生產，警告供應中斷可能延續到第三季。閱讀全文...

蘋果、現代起亞傳接近敲定協議 Apple Car 2024 年美國生產

蘋果推出全自動駕駛汽車傳言已久，最近雛型逐漸浮現，CNBC 引述多位知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 和現代起亞快要敲定協議，由起亞在喬治亞州的 West Point 廠製造。目前預定 2024 年投產，但時間表仍有延後的可能性。閱讀全文...

2020 年 Q3 全球 AP 市場蘋果居冠！聯發科僅差高通 2 個百分點

據調研機構 Strategy Analytics 最新報告顯示，截至 2020 年第三季全球智慧型手機應用處理器 (AP) 市場營收年增率達 32%，總規模來到 74 億美元，其中蘋果 (AAPL)、高通、聯發科 (2454-TW)、海思、三星分別位列前五名。閱讀全文...

手機、車電全面復甦 台廠 MLCC 估農曆年後漲價

南韓券商 NH Investment & Securities 分析師 Lee Kyu-ha 指出，全球智慧型手機和汽車電子產品需求第二季全面復甦，MLCC 等供需失衡情況延續，預計台灣被動元件廠農曆新年後將啟動漲價，同時韓廠也將受惠，市場價格將全面上漲。閱讀全文...

精測去年三率三升 全年純益年增 49% 每股大賺 28.48 元創新高

精測 (6510-TW) 昨 (3) 日公布去年財報，受惠多元產品布局效益顯現，加上成本結構優化，去年毛利率、營益率、稅後淨利率三率三升，全年稅後純益 9.33 億元，年增 49.35%，創歷史新高，每股純益 28.48 元也改寫新猷。閱讀全文...

穩懋去年三率三升 EPS 15.45 元寫新高 首季營收估減 1 成

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 昨 (3) 日舉辦線上法說，公布去年第 4 季財報，受產品組合、新台幣匯率升值，加上業務認列資產減損影響，單季純益年減逾 3 成，每股純益 3.07 元，但去年全年仍三率三升，稅後純益達 64.69 億元、每股純益達 15.45 元，創下歷史新高。不過，因三個廠區將陸續進行歲修，估本季營收將季減 11-13%，毛利率維持 35%。閱讀全文...

聯發科再飆新天價 959 元 市值衝 1.52 兆元同創高

聯發科 (2454-TW) 推出 5G 毫米波數據晶片，進軍「真 5G」領域，拉近與競爭對手高通 (QCOM-US) 距離，昨 (3) 日再度獲買盤青睞，早盤股價最高衝上 959 元，連兩日創新高，市值達 1.52 兆元，逐步靠攏外資目標價共識 1000 元。閱讀全文...