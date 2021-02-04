【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 市場傳出，美國總統拜登可能願意削減刺激計劃規模，以加速刺激法案的通過，周三四大指數終場漲跌互見，其中費半指數賣壓較沉重、下跌 2.12%，其餘三大指數漲跌幅介於 - 0.02%~+0.12% 之間，台積電 ADR 下跌 0.74%。

2. 周三台股加權指數以上漲 68 點的 15,828 點開出，雖追價力道保守，但仍守穩在月線、10 日線之上，最終加權指數上漲 11.27 點，收在 15,771.32 點，漲幅為 0.07%，成交金額則為 2779.99 億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超 0.97 億元：外資賣超 4.71 億元、投信賣超 0.07 億元、自營商買超 3.82 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周三大盤呈價穩量縮格局，預期在農曆封關前，量能較難再顯著放大。

（2）、均線：指數周三守穩在月線 (約 15,655 點) 之上，且短線上已收復 1/28 向下跳空缺口。

（3）、技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，短線套牢壓力緩解，多殺多風險降低。

4. 櫃買指數周三終場上漲 0.13%，收在 183.69 點，尚未收復月線 (185.3 點)，目前下檔以整數關卡 180 點為守。

5. 觀盤重點：台股後續僅剩 2 個交易日就封關，使得市場買盤追價力道相對保守，我們認為加權指數短線將處於區間整理格局，現階段逢高可考慮適度減碼，以持盈保泰為操作原則，未來選股方向，可留意高殖利率權值、IC 設計、封測、及自行車。

6.8 吋晶圓代工產能供不應求，據報載，IC 設計端主動向晶圓代工廠提出競標產能的要求，參與競標的 IC 設計廠，涵蓋 PC、消費性電子、電源管理、通訊、網通等各領域，不過對於相關消息，2330 台積電、5347 世界先進、2303 聯電和 6770 力積電均不評論，僅表示依市場供需決定，但隨競價熱度高，也讓報價潛在漲幅更具想像空間。

7. 電子零組件廠 3023 信邦受惠醫療、工業應用需求增加，加上車用產品出貨翻倍成長，帶動 1 月份營收來到 21.12 億元、創歷史新高，年增 35.81%，市場樂觀看待 e-Bike 電動自行車 2021 年出貨量持續增長，綠能產業需求延續，預期信邦 2021 年營收、獲利可較 2020 再成長。

8. 砷化鎵晶圓代工龍頭 3105 穩懋於 3 日舉辦線上法說，由於因產品組合變化、新台幣匯率升值，加上無形資產認列減損影響，2020Q4 稅後純益 12.76 億元，年減 30.65 %。但展望 2021 年，5G 與 WiFi 將持續支持穩懋營收成長，並具電動車 LiDAR 題材，而穩懋亦已公布 1 月營收，金額達 21.05 億元，年增 4.37％，符合市場預期。

