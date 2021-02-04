【Wen姐筆記】封關倒數 抱股過年「7上8下」？突破魔咒才有大行情

農曆年封關倒數最後 2 個交易日，去年農曆年紅盤日的大跳水，讓投資人心有餘悸，對於是不是抱股過年，難免「七上八下」。台股經過 2 日的強彈逆轉，剛好目前也處於「7 上 8 下」的關鍵位置，還是必須突破這個心理魔咒，才有大行情! 加權指數昨日以 15771.32 點作收，成交值縮至 2938 億元。台股維持短多控盤優勢關鍵位置為 15748 點。關鍵點位為 15682、15777、15855 點。

要維持盤面偏多氛圍，15700 點為關鍵城池，兩端哨站為 15682 與 15723 點，不過短多要維持控盤權，必須力守 15748 點之上，而要發動攻擊，展現挑戰 16000 點企圖，15800 點城池是重要中繼補給站。兩端哨站為 15777 與 15823 點，如能突破 15855 點，多頭大軍開跋，目標為 15900 點與 15938 點，15900 點兩端哨站為 15888 與 15911 點。15938 為 16000 點射門區，16000 兩端哨站為 15978 與 16018 點。

不過仍需提防 15682 點棄守，則多方攻勢降溫，恐再次進入月線保衛戰，下方 15653 與 15623 不宜棄守，否則提防回測 15600 點，南端哨站 15588 如再棄守，需提防再次上演多殺多。15555 與 15520 點為本波反攻最後防守區，15500 點南方哨站為 15486 點

農曆春節長假，封關前的最後賣壓將在今天的上半場，大戶與法人都忙著對手上持股與現金部位，進行最後調整! 投資人仍提防盤勢震盪。今日尾盤與明日封關前最後一個交易日，只要國際行情沒有重大變化，大戶與法人會開始回補抱股過年的部位。

而目前台股的類股與個股走勢位階，有如摩天輪，位於高檔位階的，容易遭到調節，反而是上一季較無表現，位階相對低，但股價打底完成，重返月季線，最好又有題材加持的族群與個股，較容易受到大咖法人青睞，尤其是低價銅板股，較易有所表現。如以選美比喻選股，籌碼面、技術面與題材面三者兼具，才是現階段可考慮抱股過年的標的! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)