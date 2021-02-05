蘋果改隱私設定媒體平台狂抱怨 Unity both警告營收恐掉 盤後挫逾10%

Snap (SNAP-US) 和 Unity Software (U-US) 週四盤後均公布第四季財報，不約而同預告蘋果 (AAPL-US) 今春起對隱私政策的改變將會帶來衝擊，盤後股價雙雙重挫。

為了要讓行動廣告定位目標，並衡量這些廣告的效果，app 開發商和其他產業參與者目前常用蘋果的 IDFA，這是每一台蘋果設備上獨特的英文字母與數字的組合，作為廣告識別碼。

但一旦蘋果新隱私政策執行後，app 製造商必須先提示請求，才能取得用戶 IDFA，預計會有很大一部分用戶會拒絕該請求，這就會降低目標性廣告的投放效益。

這隱私政策的變動已成了主要的爭議點，因為對於臉書 (FB-US) 這類需廣告支撐的公司來說，似乎將因這種變化而損失營收。但臉書並非唯一。

Unity Software 在其財報中直指，IDFA 的變動將影響手遊 app 開發商取的新顧客的方式，以及「他們優化終生顧客價值」的方式。

「儘管很難估算，但我們財測假設 IDFA 自春季起開始變動，將會讓我們 2021 年營收下降約 3000 萬美元或約 3%。」

Snap 財務長 Derek Andersen 也在公布財報時表示，蘋果變動隱私政策後，可能會導致需求中斷的風險。「因為這些改變可能會衝擊社交媒體公司將廣告定位用戶的能力。」

「目前尚不清楚，這些變動對我們業務的營收動能會有什麼長期衝擊，可能要等這些變動執行幾個月後或更久，才能弄清楚。」

儘管 Snap 第四季表現優於預期，但因蘋果 IDFA 的影響不明朗，第一季前景黯淡，盤後股價重挫 7% 以上，Unity Software 跌幅更達 10% 以上。

蘋果目前正在測試 iOS14 Beta 版更新後的隱私設定，並預計「初春」向所有用戶推出。