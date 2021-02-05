嬌生向美申請緊急使用授權 只需打一劑 可紓解儲藏運送負擔

嬌生 (JNJ-US) 周四 (4 日) 向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請新冠肺炎疫苗的緊急使用授權 (EUA)，盤後股價上漲 1.8% 延續收盤漲勢。嬌生疫苗只需施打一劑，儲藏溫度在攝氏 2 到 8 度，有助減輕物流負擔並加快施打進度。

FDA 表示，將在 2 月 26 日召開顧問委員會討論此案，預定數日後宣布決議。如果通過，將是繼輝瑞 (PFE-US) 和 Moderna(MRNA-US) 之後，美國 FDA 授權緊急使用的第三款疫苗。

嬌生在 1 月 29 日公布第三期臨床試驗，美國的結果顯示疫苗有效性為 72%，但由於拉美和南非的數據就低，整體而言保護效力為 66%。

輝瑞和 Moderna 的效力至少 94%，但專家表示嬌生的數據無法直接相比較，因嬌生只需施打一劑，且臨床實驗是在傳染力更強的變種病毒環境下進行的。

美國官員和華爾街分析師預期，嬌生疫苗最快本月可以取得緊急使用授權。FDA 許可疫苗使用的保護效力為至少 50%。

減輕儲藏和配送壓力

也由於嬌生的疫苗只需施打一劑，可以減輕醫療體系的物流問題。相較之下，輝瑞和 Moderna 但都需要施打兩劑，中間間隔三到四個禮拜。

嬌生的疫苗可在攝氏 2 到 8 度的環境下運送保存，輝瑞的疫苗為零下 70 度，Moderna 需要約零下 20 度的環境。

有一派認為在多款疫苗問世之後，可以替年長、高風險族群施打效力較高的輝瑞和 Moderna 疫苗，把嬌生疫苗保留給較低風險的民眾。

美國聯邦政府去年斥資 10 億美元，預先採購嬌生 1 億劑疫苗，並額外投入 5 億美元協助開發。美國政府也保有選擇權，可採購滿足至少 3 億人使用的疫苗數量。