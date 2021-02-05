【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國上周初請失業救濟人數創去年 11 月 28 日以來最少的一周，拜登政府試圖在無需共和黨支持的情況下繼續推進 1.9 兆美元的經濟刺激計劃，並重申通過外交修復同盟關係來恢復美國在全球領導地位的承諾。週四美股上漲，漲幅介於 0.86 至 1.23％，美股四大指數短期偏多整理。APPLE 上漲 2.58%，TESLA 下跌 0.56%，台積電 ADR 上漲 0.51%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利盤勢止穩。

（2）、均線：支撐為 15,400 點至 15,500 點，壓力為 15,900 點至 16,000 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值在 50 附近，短線整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 177 點附近，壓力為 185 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值小於 50，短線整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為第四季財報優、1 月營收靓、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

5.2317 鴻海公布元月合併營收為 5,002.2 億元，為歷年同期最佳。主要是受惠蘋果 iPhone 12 系列需求強勁所帶動，看好鴻海本季營運有望是歷年最旺的第 1 季，單季營收可望攀上同期新高。

6. 面板雙虎去年第四季大賺！2409 友達稅後淨利逾 84 億元、3481 群創獲利更破百億元，單季獲利雙雙創下三年來的單季高點，幾乎是每天開門就賺 1 億元！隨著下半年獲利暴增，雙虎 2020 年營運也轉虧為盈，友達全年稅後淨利約 33.76 億元，每股盈餘約 0.36 元，群創全年稅後淨利約 16 億元，每股盈餘 0.17 元。

7. 驅動 IC 大廠聯詠（3034）公告 2020 年全年財報，全年稅後淨利達 118.17 億元，繳出年成長近五成的歷史新高成績單，每股淨利 19.42 元。對於 2021 年第一季展望，聯詠總經理王守仁指出，單季合併營收將達到 252～260 億元，毛利亦有望再度成長。

8. 半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（4）日舉行法說會，營運長表示，打線封裝需求比預期更強，原本預期供不應求狀況會到今年上半年，現在看來「會缺一整年」。他說，就日月光投控而言，首季美元計價封測事業生意量與產能利用率，將與去年第 4 季類似，強勁的態勢是「過去 30 年未見」，今年營收可望逐季成長，

9. 高速傳輸 IC 設計晶片廠譜瑞（4966）昨（4）日召開法說公布自結財報與展望，去年第 4 季單季營業淨利約 3,329 萬美元（約新台幣 9.3 億元），季減約 14%，年增 47.3%；單季每股稅後純益（EPS）約新台幣 12.12 元。

