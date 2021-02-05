5G手機元年加持 行動裝置保費大躍進58% 新安東京賣最好

去 (2020) 年進入 5G 手機元年，手機愈高檔也愈賣愈貴，手機險也跟著大賣，據金管會最新統計，去年行動裝置保費收入年增 58%，手機險除了在電信通路是兵家必爭之地外，在通訊開放市場及網路電商平台也有不少保險與保代業者競相投入，去年以攜手遠傳電信的新安東京海上產險賣最好。

手機保險的前身其實是電信商的手機意外毀損保固，從 2018 年起全部轉型成手機保險 (全名為行動裝置險)，據金管會統計，去年行動裝置保單新簽單件數共 179.1 萬件，年成長 0.67%，但簽單保費金額卻大躍進至 36.39 億元，比前年多出逾 13 億元，年增幅近 58%。

目前各大電信與大部分 3C 零售通路都可以投保手機保險，手機保險大多要搭配門號，每月隨電信帳單繳交保費，值得留意的是，手機保險是要在「購買手機當下」就需決定是否投保，因為一旦離開櫃台走出店外，店家就無法確認消費者手上的手機是否為全新且自該通路售出，就無法再投保。

2018 年是第一年手機保險上路總銷售 107.79 萬件，簽單保費逾 6.26 億元；2019 年共銷售 177.9 萬件，年成長 65%，保費有 23.04 億元，年成長更高達 268%，成為產險業成長最快、幅度最大的險種。

至於 2020 年保單件數有 179.1 萬件，年增幅僅 0.67%，而簽單保費 36.39 億元卻有近 58% 的年成長，主要是多數民眾不會年年換新手機，但是一旦換新手機，在新手機售價變高下，保費自然也跟著水漲船高。

若從各家業者的表現上來看，以保費計算，去年手機保險冠軍是新安東京海上產險，主要與遠傳電信合作；第二名為富邦產險，主要承保台灣大哥大的保單；第三名是承保中華電信、亞太電信與台灣之星的美商安達產險。而新光產險與蘋果產品專賣店 Studo A 合作，但並未擠進前三名。